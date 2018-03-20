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Когда покупать валюту на летний отпуск?

21.03.2018 13:25 — Новости Экономики | БДГ  
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Колебания обменного курса белорусского рубля на внутреннем рынке сейчас также формируются под влиянием общемировых трендов. Поэтому по сегодняшним данным можно будет принять решение о покупке доллара или евро сейчас, или отложить до лучшего времени.

Реальную выгоду можно получить, если хранить средства, запланированные для летнего отдыха, на депозите в белорусских рублях. 

Ответ на вопрос – когда лучше начать покупку иностранной валюты, мы можем получить буквально сегодня вечером.

В 21:00 по мск будут опубликованы результаты первого в текущем году заседания монетарного комитета ФРС США. От итогов заседания будет зависеть, в какую сторону будет меняться курс доллара США к основным валютам на мировом финансовом рынке.

Колебания обменного курса белорусского рубля на внутреннем рынке сейчас также формируются под влиянием общемировых трендов. Поэтому по сегодняшним данным можно будет принять решение о покупке доллара или евро сейчас, или отложить до лучшего времени.

Хотя, как показывает простейший расчет, реальную выгоду можно получить, если хранить средства, запланированные для летнего отдыха, на депозите в белорусских рублях. Если вы отложили на семейный отдых сумму около трех-четырех тысяч белорусских рублей, то размещение этих средств на отзывном депозите на 6 – 8 месяцев даст вам прибавку к бюджету, которая может компенсировать любые курсовые колебания за этот же период.

Тем более что с начала года курс белорусского рубля укрепился к доллару на 0,44% и снизился к евро на 2,92%. К российскому рублю также белорусский рубль укрепился на 0,73%.

Будете ли вы проводить отпуск у родственников в России или вы планируете поездку в еврозону – белорусский рубль остается стабильным. А предпосылок для существенных изменений на внутреннем рынке нет. Держим средства для отдыха на белорусских депозитах и меняем перед поездкой.

Но еще проще пользоваться пластиковой картой, эмитированной в белорусских рублях. И рассчитаться, и снять какое-то количество наличных сейчас не представляет проблемы практически нигде. Таким образом, вы избегаете двойной конвертации и обеспечиваете сохранность своих средств. Осталось дождаться лета…

Михаил Грачев, финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел»)

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Колебания обменного курса белорусского рубля на внутреннем рынке сейчас также формируются под влиянием общемировых трендов. Поэтому по сегодняшним данным можно...
 
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