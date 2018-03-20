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Курсы валют на 21 марта: доллар и евро подешевели
21.03.2018 14:01 — Новости Экономики | news.21.by
21 марта 2018 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют:
- курс доллара – 1.9623;
- курс евро – 2.4086;
- курс российского рубля (100 RUB) составил 3.4121.
Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились падением на 0.0018 рубля до 1.9623, что составило 0.09%. Всего за месяц доллар ослаб на 0 рублей.
Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к рублю на 0.0155 (0.64%), на 21 марта 2018 курс составил 2.4086. По итогам месяца евро уменьшился на 0.0077 рублей.
Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ростом на 0.0092 рублей (0.27%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.0503 рублей.
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Курс доллара – 1.9623, курс евро – 2.4086, курс российского рубля (100 RUB) составил 3.4121
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