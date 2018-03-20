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На пенсию - позже, индексация - реже, а "дыра" в ФСЗН не спешит сокращаться
21.03.2018 14:27 — Новости Экономики | Tut.by
Расходы Фонда соцзащиты населения в прошлом году составили 12,2 млрд рублей, а размер «дыры» в нем, которую пришлось закрывать за счет средств бюджета — 1,2 млрд рублей. Как отмечено в профильном журнале «Финансы, учет, аудит», это на 184 млн рублей меньше, чем в 2016 году.
«Дыру» в ФСЗН, из которого выплачиваются пенсии, стипендии и пособия, приходится затыкать субвенциями из бюджета уже традиционно, и несбалансированность ФСЗН Минфин считает одной из основных угроз бюджетной устойчивости в краткосрочном периоде.
В нынешнем году из республиканского бюджета в бюджет ФСЗН
Как ранее сообщалось, Беларуси неспроста в 2016-м году пришлось пойти на
Эксперты обращают внимание на то, что решение проблемы поиска средств на выплату пенсий путем снижения соотношения пенсии и средней зарплаты —
Наличие проблемы с бюджетом ФСЗН в Беларуси не раз подтверждали и международные эксперты. МВФ, в частности, настоятельно рекомендовал властям продолжить пенсионные реформы, чтобы устранить пенсионный разрыв после 2022 года. Среди мер, предлагаемых экспертами, — постепенное
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"Дыру" в ФСЗН, из которого выплачиваются пенсии, стипендии и пособия, приходится затыкать субвенциями из бюджета уже традиционно и несбалансированность ФСЗН...
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