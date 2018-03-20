Белорусским банкам советуют активнее работать с крупнейшей китайской платежной системой

Нацбанк рекомендовал коммерческим банкам расширить сотрудничество с крупнейшей в Китае платежной системой China UnionPay. Об этот TUT.BY сообщил информированный источник.



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По его словам, такое пожелание регулятора последовало после письма посла Беларуси в Китае Кирилла Рудого.

Дипломат считает, что обеспечение условий по использованию системы UnionPay, сервисов Alipay, Wechat и эмиссии карточек UnionPay в Беларуси будет способствовать не только увеличению потока китайских туристов и доли безналичных расчетов, но и реализации президентской директивы № 5 по росту белорусского экспорта в Китай и развитию информационно-коммуникационных технологий.

На днях Беларусбанк планирует подписать пакет соглашений по сотрудничеству с China UnionPay. При этом, по имеющейся у посольства Беларуси в Китае информации, «для практической реализации может потребоваться определенное время, связанное с нормативным урегулированием и технической поддержкой». Поэтому Кирилл Рудый просит Нацбанк оказать содействие в разрешении данных вопросов.

Беларусбанк имеет корреспондентские отношения с 51 банком Китая. Для осуществления расчетов в юанях открыты прямые счета, налажена работа по финансированию белорусско-китайских инвестиционных проектов в промышленности, энергетике, транспорте, малом и среднем бизнесе и иных сферах.

Китайская платежная система, созданная в 2002 году, наращивает свое присутствие в мире. Около 20 млн банковских карт UnionPay было выпущено за пределами материковой части Китая в 2017 году. Таким образом, общее число пользователей карт UnionPay в 48 странах достигло 90 млн человек. Российские банки выдали порядка 1,3 млн карт.

Начиная с сентября 2017 года объем транзакций, осуществленный зарубежными держателями карт UnionPay, превысил объем трансграничных транзакций, осуществленных китайскими держателями карт, сообщает «Синьхуа».

Сегодня карты платежной системы UnionPay принимаются в 168 странах.