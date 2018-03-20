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Студенты "Кулька": пришлось расписаться за посещение кураторского часа об игнорировании Дня Воли

21.03.2018 15:49 — Новости Экономики | Tut.by  
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В Белорусском государственном университете культуры и искусств студентов просят расписаться за посещение кураторского часа на тему «Игнорирование Дня Воли (25 марта), так как данное мероприятие противоречит идеологии Республики Беларусь». Об этом TUT.BY рассказали студенты университета.

На фото, которое студенты распространили в соцсетях, обозначена тема кураторского часа, список студентов группы и их подписи.


Фото: соцсети

«Ситуация такая, что в группу пришла преподаватель и расплакалась: сказала, что ей очень стыдно это делать, но ее заставили раздать такой лист на подпись. Никакую лекцию об игнорировании Дня Воли она не прочла, просто попросила студентов расписаться. В другой группе преподаватель просто предложила сходить в воскресенье в кино всей группой», — рассказали TUT.BY студенты.

В администрации университета уверяют, что сейчас проводятся кураторские часы на другую тему.

— Кураторских часов на такую тему мы не проводили, — рассказала TUT.BY проректор по воспитательной и идеологической работе Юлия Персидская. — Завтра 75-летие со дня трагедии в Хатыни, и у нас кураторские часы и ряд мероприятий по этой дате. Тем более, у нас студенты были с начала недели заняты подготовкой ко встрече с президентом. Кураторских часов на тему игнорирования Дня Воли мы не проводили.

Вчера, напомним, стало известно, что занятия в Минском государственном колледже технологии и дизайна легкой промышленности переносятся с 21 марта на воскресенье, 25 марта. Администрация колледжа пояснила, что День Воли тут не при чем, причина в военных учениях и колледж в среду и четверг отправляет со своей базы военнообязанных. Поэтому «не может обеспечить» в эти дни образовательный процесс.

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Теги: Минск
 
 
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Администрация университета уверяет, что кураторские часы на такую тему не проводились, сейчас проводятся мероприятия и кураторские часы на тему 75-летия со дня...
 
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