Интерактивный глобус сообщит о тенденциях во внешней торговле Беларуси

Белорусский экспорт мало диверсифицирован географически, на протяжении многих лет на долю небольшого количества стран приходится 80% от его общего объема.

Эту информацию можно увидеть на интерактивном глобусе, который визуализиурет ситуацию во внешней торговле Беларуси за 2010-2017 годы. Глобус подготовила группа слушателей Школы деловой журналистики, организованной Press Club Belarus, Центром экономических исследований BEROC и «БДГ. Деловая газета». Авторы проекта – журналисты Анатолий Ширвель, Тарас Тарналицкий и эксперт «Кошт урада» Дмитрий Иванович.

Географическая диверсификация экспорта крайне низкая

«Мы поставили целью показать, что происходило в торговле Беларуси со всем миром в 2010-2017 годах. На интерактивном глобусе можно увидеть экспорт и импорт по любым направлениям. Основной объем, порядка 80%, белорусского экспорта на протяжении всего этого периода приходится всего лишь на семь стран. Таким образом, географическая структура экспорта крайне недиверсифицирована», - сказал Дмитрий Иванович в интервью Thinktanks.by .

Такая низкая степень диверсификации экспорта, по его словам, связана с тем, что ключевыми экспортными позициями для Беларуси остаются нефть, нефтепродукты и производимые из углеводородного сырья битумные смеси. «Данные товары Беларусь поставляет в две страны - Великобританию и Нидерланды», - пояснил Дмитрий Иванович. Он также отметил, что наиболее диверсифицированными из основных экспортных товаров остаются калийные удобрения, которые поставляются в довольно большое число стран. Таким образом, низкая степень географической диверсификации связана с отсутствием товарной диверсификации, ведь значительную долю белорусского экспорта составляют нефть, нефтепродукты и калийные удобрения.

Значительная часть экспорта в Россию – товары с невысокой добавленной стоимостью

Особняком во внешней торговле Беларуси стоит российский рынок, куда поставляется большое число товаров. Однако, как заметил Дмитрий Иванович, многие из них имеют низкую добавленную стоимость.

«Если взять, например, такую товарную группу как грузовики, то металл, двигатели и дополнительные элементы для их производства мы закупаем в России. Сборка производится в Беларуси, после чего готовый товар отправляется снова на российский рынок. Еще один пример - для рынка России мы делаем отверточную сборку микроволновок и телевизоров из китайских материалов и комплектующих. Понятно, что здесь о значительной добавленной стоимости говорить не приходится. Китайские компании рассматривают нашу страну как площадку для проникновения на российский рынок и используют дешевую белорусскую рабочую силу. Подобных позиций в нашем экспорте в Россию по-прежнему остается достаточно много», - рассказал Дмитрий Иванович.

Рассчитывать на увеличение экспорта в Россию товаров с высокой добавленной стоимостью в ближайшем будущем не приходится. Примером является ситуация с поставками легковых автомобилей. «За первые два месяца текущего года в Беларуси было произведено 1250 автомобилей Geely. Однако на российском рынке за этот период было продано всего 232 автомобиля. Остальные либо останутся на складах, либо будет предпринята попытка реализовать их в Беларуси. Возможность продажи в нашей стране такого количества автомобилей Geely выглядит сомнительно – за весь прошедший год здесь было реализовано немногим более 480 таких автомобилей.

Увеличение поставок в Россию маловероятно. Производимый в Беларуси Geely Atlas довольно дорогой для своего класса, особенно если учесть, что он проигрывает аналогичным автомобилям по ряду технических нюансов. А с 1 июля 2018 года в связи со вступлением в силу новых требований по локализации Geely Atlas в России вообще нельзя будет продавать. Уже сегодня статистические данные показывают, что начался рост складских запасов автотранспортных средств, и сегодня планы по производству 8 тысяч автомобилей за квартал выглядят, как минимум, странно», - считает Дмитрий Иванович.