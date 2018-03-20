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Как после заграничных отпусков Лукашенко в Беларуси появлялись новые бизнесы
21.03.2018 17:01 — Новости Экономики | Tut.by
Александр Лукашенко
ОАЭ
Лукашенко также привел в пример свою поездку в Объединенные Арабские Эмираты. «Я не люблю жаркую погоду, это не мое. Полтора дня — и все, потом меня домой тянет, — признался глава государства. — Поэтому у меня там определенные встречи, связанные прежде всего с экономикой, размещением каких-то заказов, знакомством с людьми, которые потом приедут, что-то откроют».
Уже несколько лет кряду визиты Александра Лукашенко в ОАЭ
В конце 2016 года
Сербия
В марте 2009 года президент Беларуси
В ноябре 2009 года Александр Лукашенко одобрил реализацию инвестпроектов братьям Каричам из «Дана Холдинга». В настоящее время подконтрольные им компании стали в Минске крупнейшими частными застройщиками. Каричи возводят «Маяк Минска», «Минск-Мир», Vogue, «Парк Челюскинцев», получили право построить бизнес-центр «БК Капитал» на Октябрьской площади. Суммарная площадь проектов составляет 4,75 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости.
Армения
Глава государства несколько раз
В 2010 году Царукян в Ереване открыл Белорусский торговый дом, а в 2012 году в Минске — производство по розливу армянского коньяка. Учредителями белорусского предприятия «Армянский стандарт» выступили Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат и «Беларусьторг» Управделами президента. Доля армянской стороны в уставном фонде составляет 69%, белорусской — 31%. Александру Лукашенко подарили первую бутылку коньяка, сошедшую с новой линии, которую тот передал Гагику Царукяну. «Это за то, что ты человек слова: сказал — сделал. Чтобы наши чиновники таким людям всегда давали зеленый свет», —
Австрия
Самый скандальный отпуск главы Беларуси состоялся зимой 2002 года, когда он
Стоит отметить, что вскоре после этого визита Raiffeisenbank приобрел пакет акций Приорбанка, а потом «Велком» перешел под управление Telecom Austria. Систему платных дорог в Беларуси сделала компания Kapsch. По объему инвестиций в Беларусь Австрия является одним из лидеров.
Словения
В марте 2004 года Лукашенко встретился со словенскими бизнесменами и политиками, сообщила пресс-служба президента Беларуси. МИД Словении заявил, что визит был частным. Местные СМИ писали, что президент встречался с экс-главой Словении Миланом Кученом в замке Брдо, а на лыжах Александр Лукашенко покатался в горнолыжном курорте Крвавец. Туда, по данным словенских СМИ, белорусского президента пригласил Янез Шкрабец — глава компании Riko.
Riko
Россия
Но чаще всего Александр Лукашенко проводил отпуск в Сочи. Это вполне логично, поскольку у президента там есть резиденция, построенная рядом с комплексом отдыха «Беларусь» в центре горнолыжного курорта Красная Поляна. Бывало, что помимо традиционного президентского пула ему компанию составляла хоккейная сборная.
Рядом с «Беларусью» находится резиденция Владимира Путина «Бочаров ручей». Нередко ряд сложных вопросов белорусско-российской повестки дня и разрешались недалеко от Сочи.
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Самый скандальный отпуск главы Беларуси состоялся зимой 2002 года, когда он отдохнул на горнолыжном курорте в австрийском Тироле. Сегодня по объему инвестиций в...
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