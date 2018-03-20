Как после заграничных отпусков Лукашенко в Беларуси появлялись новые бизнесы

Александр Лукашенко рассказал творческой молодежи о том, как 8 лет назад совместил рабочую поездку в Швейцарию с отпуском, а потом Stadler начал производить в Беларуси вагоны для железнодорожного транспорта. Мы вспомнили еще несколько подобных историй, когда после заграничного отдыха президента в страну приходили иностранные инвесторы.

ОАЭ

Лукашенко также привел в пример свою поездку в Объединенные Арабские Эмираты. «Я не люблю жаркую погоду, это не мое. Полтора дня — и все, потом меня домой тянет, — признался глава государства. — Поэтому у меня там определенные встречи, связанные прежде всего с экономикой, размещением каких-то заказов, знакомством с людьми, которые потом приедут, что-то откроют».



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Уже несколько лет кряду визиты Александра Лукашенко в ОАЭ совпадают со школьными каникулами. Компанию президенту в поездках составляют люди из ближайшего окружения: сыновья, помощники, артисты, бизнесмены, спортсмены. Приглашает семью президента наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бин Заид аль-Нахайян.

В конце 2016 года стало известно , что структуры, связанные с правящей семьей ОАЭ, построят в центре Минска. На месте «БелЭкспо» и 2-й больницы вырастут деловой центр, отель, рестораны и бутики. Позже стало известно, что семье наследного принца Абу-Даби выделен огромный участок в Логойском районе.

Сербия

В марте 2009 года президент Беларуси побывал на сербском горнолыжном курорте «Копаоник». В программе белорусского лидера нашлось место как для официальных встреч с руководством Сербии, так и неформальных бесед с местными бизнесменами . Некоторым из них улыбнулась удача.

В ноябре 2009 года Александр Лукашенко одобрил реализацию инвестпроектов братьям Каричам из «Дана Холдинга». В настоящее время подконтрольные им компании стали в Минске крупнейшими частными застройщиками. Каричи возводят «Маяк Минска», «Минск-Мир», Vogue, «Парк Челюскинцев», получили право построить бизнес-центр «БК Капитал» на Октябрьской площади. Суммарная площадь проектов составляет 4,75 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости.

Армения

Глава государства несколько раз отдыхал в Армении . Щедрое гостеприимство белорусской делегации оказывал армянский олигарх Гагик Царукян.





В 2010 году Царукян в Ереване открыл Белорусский торговый дом, а в 2012 году в Минске — производство по розливу армянского коньяка. Учредителями белорусского предприятия «Армянский стандарт» выступили Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат и «Беларусьторг» Управделами президента. Доля армянской стороны в уставном фонде составляет 69%, белорусской — 31%. Александру Лукашенко подарили первую бутылку коньяка, сошедшую с новой линии, которую тот передал Гагику Царукяну. «Это за то, что ты человек слова: сказал — сделал. Чтобы наши чиновники таким людям всегда давали зеленый свет», — сказал президент.

Австрия

Самый скандальный отпуск главы Беларуси состоялся зимой 2002 года, когда он отдохнул на горнолыжном курорте в австрийском Тироле, несмотря на санкции ЕС. Спустя восемь лет эта поездка всплыла в австрийских СМИ. Журналист влиятельного венского издания Die Presse выяснил, что отдых организовал владелец сети казино Casinos Austria Лео Вальнер, который в то время возглавлял Национальный олимпийский комитет Австрии. По его данным, отпуск Лукашенко стоил около 200 тысяч евро и был оплачен с секретного счета австрийского НОК в Raiffeisenbank. Расследованием журналистов заинтересовалась австрийская прокуратура. К чему это привело — неизвестно. Известно, что Вальнер стал свидетелем по делу своего помощника в НОКе.

Стоит отметить, что вскоре после этого визита Raiffeisenbank приобрел пакет акций Приорбанка, а потом «Велком» перешел под управление Telecom Austria. Систему платных дорог в Беларуси сделала компания Kapsch. По объему инвестиций в Беларусь Австрия является одним из лидеров.

Словения

В марте 2004 года Лукашенко встретился со словенскими бизнесменами и политиками, сообщила пресс-служба президента Беларуси. МИД Словении заявил, что визит был частным. Местные СМИ писали, что президент встречался с экс-главой Словении Миланом Кученом в замке Брдо, а на лыжах Александр Лукашенко покатался в горнолыжном курорте Крвавец. Туда, по данным словенских СМИ, белорусского президента пригласил Янез Шкрабец — глава компании Riko.

Riko известна тем, что специализируется на промышленном и энергетическом инжиниринге, станкостроении, проектировании, строительстве и производстве деревянных коттеджей. В начале нулевых годов было открыто представительство «Рико» в Минске. Крупными партнерами словенцев были МАЗ и Минский тракторный завод, куда поставлялось оборудование. Riko выступала генподрядчиком строительства гостиничного комплекса в районе Белгосцирка. По контрактам с «Минскэнерго» на общую сумму 54 млн евро были построены две подстанции и проложены кабельные линии.

Россия

Но чаще всего Александр Лукашенко проводил отпуск в Сочи. Это вполне логично, поскольку у президента там есть резиденция, построенная рядом с комплексом отдыха «Беларусь» в центре горнолыжного курорта Красная Поляна. Бывало, что помимо традиционного президентского пула ему компанию составляла хоккейная сборная.

Рядом с «Беларусью» находится резиденция Владимира Путина «Бочаров ручей». Нередко ряд сложных вопросов белорусско-российской повестки дня и разрешались недалеко от Сочи.



Фото: Reuters