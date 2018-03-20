Максиму Винярскому, задержанному в среду утром, дали 10 суток ареста

Активисту ражданской кампании «Европейская Беларусь» Максиму Винярскому, задержанному 21 марта утром, дали 10 суток ареста. Об этом TUT.BY сообщил активист Леонид Кулаков.



Максим Винярский. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Макса из Первомайского РУВД увезли в суд и там дали 10 суток за акцию 13 марта на проспекте Независимости, у входа в Парк Челюскинцев», — рассказал Кулаков.

Во время акции 13 марта активисты гражданской кампании «Европейская Беларусь» вывесили большую растяжку «Свободу Хартии-97!» в поддержку заблокированного в Беларуси сайта charter97.org.

Задержанный Вячеслав Сивчик, по словам политика Игоря Лялькова, скорее всего будет отбывать 5 суток ареста, которые он получил заочно. То есть выйдет на свободу уже после Дня Воли, 26 марта.

«В октябре 2017 года суд Партизанского района Минска без участия Сивчика, заочно, осудил его на 5 суток ареста за участие в акции в День воинской славы 8 сентября. Мы точно не знаем, но, скорее всего, учитывая, что он уже на Окрестина, а не в РУВД его отвезли уже отбывать наказание», — сказал Ляльков.

Напомним, в среду в Минске задержали активистов, входящих в оргкомитет по празднованию 100-летия БНР: Вячеслава Сивчика, Максима Винярского и политика Владимира Некляева. Вчера стало известно, что Мингорисполком ответил отказом на все заявки о проведении шествия 25 марта. Заявители — представители ряда организаций, входящих в Белорусский национальный конгресс, передали в исполком письмо от Николая Статкевича, в котором он заявил, что все равно выйдет 25 марта на шествие.

Статкевич сейчас дома. Как рассказала его супруга Марина Адамович, он не планирует выходить из дома в ближайшие дни, чтобы избежать задержания.