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КГБ задержал при получении взятки главу департамента авиации Минтранса Беларуси

21.03.2018 18:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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20 марта КГБ задержал при получении взятки директора Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций, сообщается на сайте ведомства.

«20 марта с поличным при получении взятки в размере 3500 долларов США задержан директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Костин В.Б. Также задержан взяткодатель руководитель одной из коммерческих структур „В“, который передавал денежные средства должностному лицу за попытку решения вопросов, входящих в его компетенцию», — сказано в сообщении.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч.3 статьи 430 («Получение взятки») и ч.2 статьи 431 («Дача взятки»). Они заключены под стражу и водворены в СИЗО КГБ.

Проводятся необходимые оперативно-разыскные и следственные действия. 

 
 
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20 марта КГБ задержал при получении взятки директора Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Владимир Костин.
 
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