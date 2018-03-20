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"Экономика на пальцах". Лукашенко задумался о министерстве цифровой экономики и изменении Конституции
21.03.2018 21:00 — Новости Экономики | Tut.by
Программа появится в прямом эфире 22 марта в 15.25.
Лукашенко не так давно заявил, что не исключает создания в Беларуси
Как связаны эти планы? В очередной программе
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"Экономика на пальцах". Лукашенко задумался о министерстве цифровой экономики и изменении Конституции
В чем связь между правками в Конституцию и министерством цифровой экономики.
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