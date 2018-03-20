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"Экономика на пальцах". Лукашенко задумался о министерстве цифровой экономики и изменении Конституции

21.03.2018 21:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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Программа появится в прямом эфире 22 марта в 15.25.

Трансляция будет доступна на YouTube-канале TUT.BY и на странице Facebook.

Лукашенко не так давно заявил, что не исключает создания в Беларуси министерства цифровой экономики. Такие предложения поступают. А еще ранее президент Беларуси обмолвился о том, что придет время и вносить изменения в основной закон страны — Конституцию.

Как связаны эти планы? В очередной программе «Экономика на пальцах» Сергей Чалый попробует дать на это ответ. Смотрите выпуск 22 марта в 15.25 в прямом эфире TUT.BY. Помогать Сергею будет журналистка портала Ольга Лойко.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора программы.

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В чем связь между правками в Конституцию и министерством цифровой экономики.
 
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