Агент ищет продавца квартиры для эксперимента: что он задумал?

– С каждым годом современные технологии входят в нашу жизнь все глубже. Не так давно с моей помощью была совершена сделку с программистом, который продавал квартиру, чтобы заработать на криптовалюте . Помимо спекуляций с криптовалютой, молодой человек занимался разработкой приложения для краудфандинга, что подтолкнуло меня на идею: попробовать внедрить систему в мою сферу деятельности – продажу жилья.

Часто подъезды многоквартирных домов далеки от идеала – лестничные клетки грязные, в пролетах мусор, в лифт страшно зайти, на стенах «наскальная живопись» юных троглодитов. Для продавцов недвижимости – это очень большой минус. Как правило, грязный подъезд оставляет негативное впечатление у покупателей, а, значит, продаются такие объекты дольше и дешевле аналогичных вариантов с чистыми подъездами. Разница в цене достигает нескольких тысяч долларов, а иногда покупатели разворачиваются еще на этапе входной двери, даже не поднимаясь в квартиру. Одну из таких квартир моя коллега продавала более года – не взирая на адекватную цену и неплохое состояние жилья, грязный подъезд отпугивал покупателей, сильно стопоря сделку. И дело ведь не только в продавцах квартир, но и в качестве жизни всех жильцов подъезда.