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Агент ищет продавца квартиры для эксперимента: что он задумал?
22.03.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by
– С каждым годом современные технологии входят в нашу жизнь все глубже. Не так давно с моей помощью была совершена сделку с программистом, который
Часто подъезды многоквартирных домов далеки от идеала – лестничные клетки грязные, в пролетах мусор, в лифт страшно зайти, на стенах «наскальная живопись» юных троглодитов. Для продавцов недвижимости – это очень большой минус. Как правило, грязный подъезд оставляет негативное впечатление у покупателей, а, значит, продаются такие объекты дольше и дешевле аналогичных вариантов с чистыми подъездами. Разница в цене достигает нескольких тысяч долларов, а иногда покупатели разворачиваются еще на этапе входной двери, даже не поднимаясь в квартиру. Одну из таких квартир моя коллега продавала более года – не взирая на адекватную цену и неплохое состояние жилья, грязный подъезд отпугивал покупателей, сильно стопоря сделку. И дело ведь не только в продавцах квартир, но и в качестве жизни всех жильцов подъезда.
– В связи с этим у меня возникло предложение – создать краундфандинговый проект для квартиры с некрасивым подъездом. Прямо сейчас я в поиске такого объекта. Выгодно это будет всем: и тому, кто продает квартиру и остальным жильцам в подъезде. Ждать пока коммунальные службы проведут ремонт подъезда можно бесконечно, я предлагаю попробовать решить все быстро и легко, использую современные техологии.
Всю организационную работу: разработку проекта, оповещение жильцов, сбор средств, печать брошюр и листовок, поиск рабочей силы и контроль всех мероприятий я беру на себя. Жильцам необходимо будет лишь скинуться на работы и материал на краудфандинговой площадке. Стоимость будет различаться в зависимости от сложности задачи: где-то достаточно будет лишь помыть и перекрасить стены, кто-то пожелает установить видеонаблюдение или украсить подъезд граффити. Под каждый проект смета будет формироваться индивидуально, но, уверен, базовые работы – генеральная уборка и покраска – обойдутся дешево.
– Если тестовый проект пройдет успешно, данную услугу я готов предлагать всем клиентам, которым необходимо навести порядок в подъезде. Конечно, такая допуслуга подойдет не всем. Если человек сильно ограничен в сроках, то времени на приведения подъезда в порядок у него не будет. Однако большинство продавцов все-таки ориентированы на выгодную, а не быструю продажу, а, потому, смогут пожертвовать месяц, чтобы
Так получилось, что на данный момент у меня нет подходящего продавца. Все мои клиенты продают квартиры в новостройках или сталинках, где подъезды выглядят весьма достойно. А потому я призываю – если вы хотите поучаствовать в новом проекте и продать квартиру по максимальной цене, обращайтесь. Путем этого социального эксперимента я хочу проверить себя, подтолкнуть людей жить комфортней и попробовать сделать мир чуточку лучше. Связаться со мной можно обратившись в
Если вы пока не готовы к радикальным действиям, совет всем продавцам один: перед просмотром сделайте самые базовые вещи – проветрите подъезд, вкрутите перегоревшие лампочки, не побрезгуйте убрать мусор. Все это благоприятно отразится на сделке.
Фото: Павел Садовский
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