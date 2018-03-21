Открытие памятной доски в честь БНР в центре Минска переносится

Открытие мемориальной доски в честь столетия БНР в Минске пересносится на следующую неделю. Об этом сообщает « Радио Свобода ».



Фото: svaboda.org

Мемориальная доска должна появиться на фасаде дома № 9 по улице Володарского. Именно там была принята Третья уставная грамота БНР в 1918 году. Мероприятие планировалось на пятницу, 23 марта.

С просьбой установить мемориальную доску в Мингорисполком обращался глава Белорусского союза художников Григорий Ситница. Он сказал, что открытие анонсировали слишком рано — до выполнения всех необходимых процедур и получения разрешения на проведение мероприятия.

— Мінгарвыканкам яшчэ не прыняў фармальнага рашэння: вусна ўсё ў норме, але з чыста тэхнічных прычынаў не было паседжання. Паседжанне мае адбыцца 22-га або 23-га сакавіка — улады папрасілі перанесці адкрыцьцё дошкі на наступны тыдзень", — говорит Ситница.

По его словам, власти не против мемориальной доски и только способствую процессу.

— Я атрымаў ліст ад гарадзкіх уладаў, дзе напісана, зачытваю: «Са свайго боку паведамляем аб адсутнасці прынцыповых пярэчанняў правядзенню масавага мерапрыемства пры ўмове ажыцьцяўленьня ўсіх працэдур, — поясняет глава Белорусского союза художников.

Напомним, разрешение на установку мемориальной доски Мингорисполком дал 1 марта. Автор памятной доски — минский скульптор Алесь Шатерник. Ее отлили еще 25 лет назад из недорогого силумина (сплав алюминия с кремнием), но так и не установили. Деньги (шесть тысяч рублей) на обновление и установку доски люди собрали в интернете за три часа.