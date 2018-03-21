Торги на валютной бирже 22 марта: курсы евро и российского рубля выросли

По итогам торгов 22 марта установлены следующие курсы валют:

- курс доллара США по сравнению с предыдущими торгами ПОНИЗИЛСЯ на 0,0140 BYN (-0,71%) и был зафиксирован на уровне 1,9483 BYN/USD;

- курс евро стал ВЫШЕ на 0,0002 BYN ( 0,01%) и по итогам торгов составил 2,4088 BYN/EUR;

- курс российского рубля УВЕЛИЧИЛСЯ на 0,0164 BYN ( 0,48%) за 100 RUB и теперь равен 3,4285 BYN/100 RUB.

Оборот в торговле долларом США на торгах БВФБ 22 марта составил 20,239 млн. BYN, уменьшившись по сравнению с предыдущими торгами (25,636 млн. BYN). Объем торговли евро составил 15,207 млн. BYN, что также ниже объема торгов в среду (15,439 млн. BYN).

Объем торговли российским рублем по сравнению с торгами 21 марта увеличился и составил 24,748 млн. BYN (на предыдущих торгах объем торговли российским рублем составлял 19,876 млн. BYN).

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