ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россельхознадзор нашел антибиотик в купленном Danone в Беларуси сухом молоке. Компания недоумевает

22.03.2018 13:34 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Россельхознадзор обнаружил в сухом молоке Danone антибиотики и антибактериальные препараты линкомицин и тилозин, сообщает пресс-служба ведомства. Партию молока компания купила у белорусского предприятия «Бабушкина крынка», которую Россельхознадзор с 31 января нынешнего года лишил права на поставки продукции в Россию.

Однако, как пишет «Коммерсант», вице-президент по корпоративным отношениям в России и СНГ Danone Марина Балабанова заявила, что компания не получала никаких официальных претензий от Россельхознадзора по этому вопросу. По ее словам, сухое молоко белорусского производства для ООО «Данон Индустрия» отбиралось службой еще в августе 2017 года и пробы показали полное соответствие регламенту Таможенного Союза.

«Последние закупки сухого молока упомянутого производителя были в октябре 2017 года, но никаких проверок данного молока ни на складах компании, ни на заводе Россельхознадзор не проводил. Не было и никаких рекламаций в отношении данной продукции от проверяющих органов РФ», — уверждает Балабанова.

Россельхознадзор в конце 2017 года уже находил в продукции Danone антибиотики. По данным ведомства, они содержались в молоке «Простоквашино», произведенном на волгоградском молочном комбинате. Тогда ведомство пообещало усилить лабораторный контроль над поставками продукции предприятия за рубеж. Danone отрицала использование антибиотиков при производстве и подала на ведомство в суд.

Россельхознадзор неоднократно то приостанавливал, то разрешал ввоз мясо-молочной продукции и мяса птицы в Россию с предприятий Беларуси. Претензии касались нарушений ветеринарно-санитарных требований. В прошлом году на белорусских заводах работали инспекторы Россельхознадзора.

В нынешнем году Беларуси грозил полный запрет на экспорт молочного сырья. Однако сроки введения запрета несколько раз переносились и в итоге Россия и Беларусь подписали дорожную карту по процедуре снятия ограничений на поставки в Россию белорусской животноводческой продукции на 2018 год.

Стороны договорились соблюдать балансы спроса и предложения по продукции животноводства через интеграцию белорусской информационной системы прослеживаемости с российской ФГИС «Меркурий», а также в провести инспекции белорусских предприятий, осуществляющих поставки животноводческой продукции в Россию, безопасность которой вызывает обеспокоенность российской стороны. Такие проверки уже начаты.

 
 
Ссылка на источник 92
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россельхознадзор обнаружил в сухом молоке Danone антибиотики и антибактериальные препараты линкомицин и тилозин, сообщает пресс-служба ведомства. Партию молока...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Открытие памятной доски в честь БНР в центре Минска переносится
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.03.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Пинска и Пинского района, медиахолдинг Варяг
Зара (Бешенковичи)
Браславская звезда
Верхнедвинск новости. Районная газета Двинская правда
Новости Докшицы
Новости Дубровно. Днепровская правда.
Лепель новости. Районная газета Лепельский край
22.03.2018
Полесская правда
Новости Пинска и Пинского района, медиахолдинг Варяг
Браславская звезда

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика