Россельхознадзор нашел антибиотик в купленном Danone в Беларуси сухом молоке. Компания недоумевает

Россельхознадзор обнаружил в сухом молоке Danone антибиотики и антибактериальные препараты линкомицин и тилозин, сообщает пресс-служба ведомства . Партию молока компания купила у белорусского предприятия «Бабушкина крынка», которую Россельхознадзор с 31 января нынешнего года лишил права на поставки продукции в Россию.

Однако, как пишет «Коммерсант» , вице-президент по корпоративным отношениям в России и СНГ Danone Марина Балабанова заявила, что компания не получала никаких официальных претензий от Россельхознадзора по этому вопросу. По ее словам, сухое молоко белорусского производства для ООО «Данон Индустрия» отбиралось службой еще в августе 2017 года и пробы показали полное соответствие регламенту Таможенного Союза.

«Последние закупки сухого молока упомянутого производителя были в октябре 2017 года, но никаких проверок данного молока ни на складах компании, ни на заводе Россельхознадзор не проводил. Не было и никаких рекламаций в отношении данной продукции от проверяющих органов РФ», — уверждает Балабанова.

Россельхознадзор в конце 2017 года уже находил в продукции Danone антибиотики. По данным ведомства, они содержались в молоке «Простоквашино», произведенном на волгоградском молочном комбинате. Тогда ведомство пообещало усилить лабораторный контроль над поставками продукции предприятия за рубеж. Danone отрицала использование антибиотиков при производстве и подала на ведомство в суд.

Россельхознадзор неоднократно то приостанавливал, то разрешал ввоз мясо-молочной продукции и мяса птицы в Россию с предприятий Беларуси. Претензии касались нарушений ветеринарно-санитарных требований. В прошлом году на белорусских заводах работали инспекторы Россельхознадзора.

В нынешнем году Беларуси грозил полный запрет на экспорт молочного сырья. Однако сроки введения запрета несколько раз переносились и в итоге Россия и Беларусь подписали дорожную карту по процедуре снятия ограничений на поставки в Россию белорусской животноводческой продукции на 2018 год.

Стороны договорились соблюдать балансы спроса и предложения по продукции животноводства через интеграцию белорусской информационной системы прослеживаемости с российской ФГИС «Меркурий», а также в провести инспекции белорусских предприятий, осуществляющих поставки животноводческой продукции в Россию, безопасность которой вызывает обеспокоенность российской стороны. Такие проверки уже начаты.