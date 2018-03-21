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Россельхознадзор нашел антибиотик в купленном Danone в Беларуси сухом молоке. Компания недоумевает
22.03.2018 13:34 — Новости Экономики | Tut.by
Россельхознадзор обнаружил в сухом молоке Danone антибиотики и антибактериальные препараты линкомицин и тилозин,
Однако, как
«Последние закупки сухого молока упомянутого производителя были в октябре 2017 года, но никаких проверок данного молока ни на складах компании, ни на заводе Россельхознадзор не проводил. Не было и никаких рекламаций в отношении данной продукции от проверяющих органов РФ», — уверждает Балабанова.
Россельхознадзор в конце 2017 года уже находил в продукции Danone антибиотики. По данным ведомства, они содержались в молоке «Простоквашино», произведенном на волгоградском молочном комбинате. Тогда ведомство пообещало усилить лабораторный контроль над поставками продукции предприятия за рубеж. Danone отрицала использование антибиотиков при производстве и
Россельхознадзор неоднократно то приостанавливал, то разрешал ввоз мясо-молочной продукции и мяса птицы в Россию с предприятий Беларуси. Претензии касались нарушений ветеринарно-санитарных требований. В прошлом году на белорусских заводах
В нынешнем году Беларуси грозил полный запрет на экспорт молочного сырья. Однако сроки введения запрета несколько раз переносились и в итоге Россия и Беларусь
Стороны договорились соблюдать балансы спроса и предложения по продукции животноводства через интеграцию белорусской информационной системы прослеживаемости с российской ФГИС «Меркурий», а также в провести инспекции белорусских предприятий, осуществляющих поставки животноводческой продукции в Россию, безопасность которой вызывает обеспокоенность российской стороны. Такие проверки уже начаты.
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Россельхознадзор обнаружил в сухом молоке Danone антибиотики и антибактериальные препараты линкомицин и тилозин, сообщает пресс-служба ведомства. Партию молока...
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