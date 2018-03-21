В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так PROPLEX переходит на BIM-технологии Российская строительная отрасль постепенно переходит на цифровое проектирование и управление строительством. Стремясь сохранить лидирующие позиции на рынке,...

Российская строительная отрасль постепенно переходит на цифровое проектирование и управление строительством. Стремясь сохранить лидирующие позиции на рынке, компания PROPLEX в партнерстве с библиотекой информационных моделей BIMLib выпустила цифровые макеты своей продукции. BIM, Building Information Modeling, это современная технология проектирования, базирующаяся на трехмерной модели здания из готовых конструктивных элементов, для каждого из которых определен набор технических свойств. Внесение любых изменений влияет на весь проект и автоматически отображается на планах, фасадах и проекциях. Это позволяет ускорить процессы проектирования, технической экспертизы и согласования, а также снизить издержки девелоперов и вероятность ошибок на всех этапах реализации строительных проектов. Законодателем моды в этой сфере считается Евросоюз.Так, согласно директиве по бюджетным закупкам, с 2016 года все 28 стран-участниц Евросоюза должны поощрять использование BIM-технологий для проектов, финансируемых из госбюджета. В Великобритании, Нидерландах, Дании, Финляндии и Норвегии применение 3D-моделей при строительстве объектов, финансируемых государством, уже является обязательным.В России данная сфера развивается в основном по инициативе регионов. Так, власти Москвы последние годы планомерно готовили перевод строительной отрасли столицы на BIM-технологии и стимулировали игроков этого рынка на внедрение цифровых методов проектирования.Теперь переходный период заканчивается. По словам Марата Хуснуллина, заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, в 2019 году Москва планирует перейти на экспертизу по технологиям информационного моделирования. Таким образом, уже не будет возможности согласовать бумажные проекты и чертежи.Переход на BIM-технологии затрагивает не только проектировщиков и девелоперов, но и производителей строительных решений и конструкций, которые сейчас должны в короткие сроки оцифровать всю свою продукцию.PROPLEX является первым российским производителем ПВХ-профиля, который подготовил цифровые модели оконных конструкций, наиболее востребованных в современном строительстве, отмечает Наталия Краснова, руководитель отдела маркетинга и рекламы компании PROPLEX.Тем самым мы заблаговременно, не дожидаясь 2019 года, предоставили возможность проектировщикам, архитекторам и нашим партнерам, производителям окон и дилерам, начать работать по самым передовым технологиям. В партнерстве с компанией BIMLib были созданы цифровые макеты продукции, представляющие их полноразмерные трехмерные виртуальные копии, пригодные для составления проектной, рабочей и тендерной документации.Модели одностворчатых, двухстворчатых и трёхстворчатых оконных блоков, дверных балконных блоков, оконных и дверных балконных створок разработаны в Autodesk Revit в форматах RFA и RVT и могут быть конвертированы в открытый формат IFC.Большое внимание мы уделили подбору партнера, который бы не просто помог нам оцифровать наши оконные системы, но и предоставил дополнительный сервис, рассказывает Наталия Краснова. BIMLib, это единственная компания в России, которая не только пополняет библиотеку информационных моделей строительных материалов, решений и конструкций и предоставляет доступ к ней архитектурным бюро, проектным организациям и застройщикам. Также она активно участвует в разработке российской нормативной базы в области цифрового проектирования и является одним из его популяризаторов в нашей стране.Эксперты утверждают, что продвижение BIM-технологий в России и оцифровка ассортимента продукции становится важным фактором в конкурентной борьбе между производителями строительных материалов и решений. Дело в том, что проектировщики и застройщики, перешедшие на новый формат работы, довольно быстро формируют собственную корзину цифровых моделей материалов и решений с известными характеристиками и проверенным качеством. Именно на этой основе и будут составляться сметы на строительство. В дальнейшем у них будет мало мотивации искать новых поставщиков, если уже есть на выбор 10-20 вариантов в разных ценовых сегментах.В результате перспективные и сильные компании, сейчас внедряющие новые технологии, останутся на рынке и смогут работать как поставщики для застройщиков, перешедших на BIM. Те производители, которые опоздают с разработкой цифровых моделей на свою продукцию, рискуют потерять заказы крупных застройщиков или вовсе уйти с рынка.www.proplex.ru