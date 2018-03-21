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Soudal поможет открыть дачный сезон

22.03.2018 11:00 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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С наступлением весенней оттепели многие первый раз после зимы отправляются на дачу. Чаще всего после длительного простоя дачные строения требуют особого ухода и внимания. Чтобы летом комфортно отдыхать и не задумываться о проблемах, после зимы стоит уделить немного времени коммуникациям и механизмам и при необходимости произвести их мелкий ремонт. Именно в этом могут помочь технические аэрозоли от SOUDAL. Первым делом стоит проверить все двери и окна на предмет заедания механизмов, которые могли заржаветь за зиму. Если все-таки обнаружился неоткрывающийся замок, заевший шпингалет или проржавевшая петля, то спрей Degrip All от SOUDAL поможет справиться с такой проблемой. Просто нанесите состав на нужное место, и он разблокирует и смажет даже подверженные коррозии металлические соединения, а в будущем защитит поверхности от ржавчины и окисления. Благодаря специальной конструкции клапана Degrip All можно использовать в любом положении без риска потери выталкивающего газа.

Достаточно частой проблемой является и рассыхание резиновых уплотнителей в окнах и балконных дверях. Для увеличения эластичности и защиты резиновых дверных и оконных уплотнителей подойдет Vaseline Spray от SOUDAL. Это препарат с герметизирующими и смазывающими свойствами на основе нейтрального вазелина. Он превосходно защищает элементы из искусственных материалов и резины от утраты эластичности.

Далее следует проветрить помещение от застоявшегося воздуха и осмотреть состояние стен, потолков, полов и мебели. Кстати, если карниз или жалюзи стали заедать и плохо открываться, на помощь придет Silicone Spray от SOUDAL, смазывающе-защитный препарат на основе силиконовых масел, который отличается высоким электросопротивлением.

Это средство после применения образует тонкую пленку с антиадгезионными свойствами, защищающую от грязи и сырости и придающую блеск пластмассовым и резиновым поверхностям. Препарат устойчив к воздействию высоких и низких температур, а также многих химикатов.

Также Silicone Spray подойдет для смазки, понижения трения механических элементов, например, в системах раздвижных дверей, рельсах, направляющих для ящиков и других элементах домашнего оборудования, также оснащенного резиновыми уплотнителями.

https://soudal.ru
 
 
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С наступлением весенней оттепели многие первый раз после зимы отправляются на дачу. Чаще всего после длительного простоя дачные строения требуют особого ухода и...
 
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