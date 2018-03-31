Временный поверенный Беларуси в США: здесь есть резерв для работы маркетологов белорусских предприятий

Доля США составляет менее 1% в общем объеме экспорта белорусских товаров. Но внутреннее производство в штатах не способно полностью удовлетворить потребности рынка, что является большим резервом для работы маркетинговых служб белорусских предприятий. О том, какие отечественные товары можно найти на полках американских магазинов, к чему стоит быть готовым экспортерам, намеревающимся выйти на американский рынок журналу «Конъюнктура рынков» рассказал Временный поверенный в делах Беларуси в США Павел Шидловский.



Павел Шидловский. Фото: www.pressdemocrat.com

В последние годы экспортные поставки белорусских товаров в США демонстрируют устойчивую позитивную динамику. Особенно ярко выражено это было в 2017 году: экспорт вырос на 70% и достиг 225 млн долларов. Но, как отмечает Павел Шидловский, эти показатели, если оценивать емкость американского рынка, все еще незначительны.

«Доля США составляет менее 1% в общем объеме экспорта белорусских товаров.

Внутренний спрос в Соединенных Штатах настолько высок, что, несмотря на мощь американской экономики и попытки проведения нынешней администрацией Белого дома протекционистской политики в духе „покупай американское“, внутреннее производство не способно полностью удовлетворить потребности рынка. Здесь имеется большой резерв для работы маркетинговых служб белорусских предприятий», — рассказал Временный поверенный.

Основными товарными позициями белорусского экспорта в США являются калийные удобрения, металлопродукция, рентгеновская аппаратура, устройства на жидких кристаллах, мебель, азотные удобрения, льняные ткани, стекловолокно, продукция деревообработки, кондитерские изделия, консервированная рыба. Потребительских товаров, которые выставляются на полки магазинов, среди этих позиций сравнительно немного, но они есть. Например, вырос объем поставок в США мебели, которую выпускает предприятие «Могилев». Его продукция продается в магазинах мебельной торговой сети, известной в США и во всем мире.

«Если говорить о перспективах поставки товаров нашими экспортерами, то следует учитывать наличие ограничений по некоторым группам. В частности, Беларусь не имеет страновой сертификации для поставки в США мясной продукции, а поставки из республики молочной продукции квотируются, поэтому необходим поиск американского импортера, имеющего квоты. По остальным потребительским товарам, производимым в Беларуси, нет юридических ограничений для поставки в США», — говорит Шидловский.

Американский рынок, по словам Временного поверенного, характеризуется значительной емкостью, платежеспособностью и наличием устойчивого спроса практически на любые виды продукции, в том числе импортируемой. В то же время здесь высока конкуренция во всех сегментах. Поэтому белорусским предприятиям необходимо подготовиться к тому, что выход на рынок США может быть сопряжен со значительными первоначальными вложениями, включающими и издержки, связанные с обеспечением обратной связи с конечными потребителями. Необходимо приложить усилия для организации рекламы, прохождения сертификации продукции, проведения маркетинговых исследований, налаживания контактов с партнерами в США.

«Бизнес опасается восстановления санкций в любой момент»

На вопрос о том, какие преграды необходимо устранить, чтобы увеличить объемы белорусского экспорта в США, Шидловский упомянул санкции.





«С 2008 по 2015 годы имело место сокращение объемов взаимной торговли из-за введения администрацией США санкций в отношении концерна „Белнефтехим“ и его предприятий. В итоге произошло переориентирование белорусскими предприятиями экспортных потоков с американского рынка на рынки других стран перед лицом угрозы расширения санкций. С октября 2015 г. Министерство финансов США каждые полгода продлевает лицензию о приостановлении санкций в отношении концерна „Белнефтехим“ и предприятий нефтехимической отрасли. Очередная лицензия продлена на период до 30 апреля 2018 г. Вместе с тем санкции приостановлены, но не отменены. Бизнес-партнеры с осторожностью идут на заключение сделок, поскольку опасаются возможности восстановления санкций в любой момент, что может привести к финансовому и репутационному ущербу.

Продолжается практика применения ограничительных мер тарифного характера в отношении некоторых категорий белорусского экспорта. Так, действует антидемпинговая мера в отношении строительной арматуры, выпускаемой Белорусским металлургическим заводом (БМЗ). Напомню, что в течение 2017 г. проводилось антидемпинговое расследование, касающееся ввоза из Беларуси углеродистой и легированной стальной катанки», — отметил Шидловский.

Кроме санкций, негативный результат, по мнению Временного поверенного, дает и протекционистская политика новой администрации США, и строгое следование принципу «покупай американское».

«Введены новые антидемпинговые пошлины в отношении продукции БМЗ, а это потери в экспорте на сумму около долларов 15 млн, которые нужно возмещать за счет увеличения поставок других видов металлопродукции», — рассказал Шидловский.