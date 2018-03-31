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Спецдокладчик ООН по Беларуси о задержаниях 25 марта: Нескончаемая волна репрессий парализует общество

29.03.2018 16:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси Миклош Харасти призвал власти страны соблюдать свои правозащитные обязательства и выполнить рекомендации, данные за последние два десятилетия. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Верховного комиссара ООН по правам человека.


Миклош Харасти. Фото: un.org

Заявление было сделано ввиду новой волны Минске, где планировалось запрещенное шествие, задержали до 50 человек">задержаний, применения высшей меры наказания и нарушения свободы СМИ.

«На прошлой неделе власти Беларуси вновь пошли на массовые нарушения права граждан на мирные собрания: в столице, Минске и по всей стране. Таким образом президент страны продемонстрировал как символическое, так и фактическое нежелание добиться сдвигов в сфере прав человека», — заявил Харасти.

В своем заявлении спецдокладчик отметил, что многим задержанным 25 марта предъявили обвинения в несоблюдении процедуры организации массовых мероприятий на основании закона, «подвергающегося значительной критике ввиду того, что, согласно этому закону, любое общественное собрание без разрешения властей является преступлением».

«Сообщения о том, что активисты были произвольно помещены под стражу в таких городах, как Бобруйск, Брест, Слуцк и Могилев, должны напомнить нам о том, что репрессии в Беларуси централизованно спланированы и организованы властями, — говорит Харасти. — Эта нескончаемая волна репрессий парализует общество».

Спецдокладчик напомнил о блокировке сайта charter97.org и заключенных, которых правозащитники считают политическими.

«Меня особенно беспокоит ситуация с Михаилом Жемчужным, которого, по сообщениям, недавно избил другой заключенный. Я призываю власти обратить внимание на этот вопрос и отпустить Жемчужного и других политических оппонентов на свободу», — заявил Харасти.

Спецдокладчик также в очередной раз призвал власти положить конец смертной казни.

«Судебная машина убийств продолжает демонстративно игнорировать международную критику и рекомендации по замене смертной казни пожизненным сроком. Призывы ввести мораторий на смертную казнь так и не были услышаны, — с сожалением сообщил эксперт. — Прошлый год был ознаменован серьезным ухудшением ситуации в области прав человека в Беларуси. В ходе первого квартала текущего года я не увидел ни изменений, ни попыток или даже планов положить конец лишению белорусов их основных прав и свобод».

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Миклош Харасти призвал власти страны соблюдать свои правозащитные обязательства и выполнить рекомендации, данные за последние два десятилетия.
 
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