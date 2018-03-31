Организаторы Дня Воли отчитались, на что пошли почти 54 тысячи рублей, собранные для концерта

Организаторы Дня Воли рассказали, на что пошли деньги, собранные через краудфандинг. Финансовый отчет на своем сайте выложил один из организаторов концерта 25 марта блогер Эдуард Пальчис.





Всего за три недели было собрано 53 860 тысяч рублей. Как следует из отчета, через краудфандинг, который был запущен 5 марта , было собрано 36 860 рублей. Еще 14 тысяч рублей внесли спонсоры: генеральный партнер БелаПАН , а также — Цесляры , игровая площадка QUVALDA , интернет-каталог беларуского бизнеса SVAJE.BY и магазин «Мой Модны Кут» . Также деньги перечисляли организаторам по карточкам и через сервисы электронных денег — всего три тысячи рублей.

Сами организаторы работали бесплатно. Из собранных денег больше всего «потянули» сцена, звук, экран, генераторы — 24 тысячи рублей.

«Впервые за все время у Дня Воли было такое техническое оснащение. Профессиональная сцена 10 на 12 метров, звук, большой экран — можно было в кои-то веки отдохнуть от хрипящих мегафонов и маленьких колонок, из которых ничего не слышно», — написано в отчете.

На технические потребности музыкантов и музыкальную составляющую пошло 6240 рублей. Как объяснили организаторы, 25 марта многие музыканты «совершили настоящий героизм», умудрившись выступить в двух местах одновременно.

«Другие готовы были полностью подстроить свой график ради короткого выступления на Дне Воли. Многие поехали выступать в регионы, где их очень ждали. Нам оставалось лишь всех довозить, развозить, кормить, обогревать и предоставить по возможности уютные гримерки и проживание. Кроме этого, были записаны новые фонограммы (в Праге) для народных гимнов, новая песня Лявона Вольского и прочие приятные вещи», — говорится в отчете.

На печать промо-продукции, баннеров, рекламу в соцсетях, изготовление видеороликов и т.д. потратили 8783 рубля. До 25 марта было роздано более 100 тысяч наклеек, значков, напульсников, буклетов и листовок. В День Воли у оперного театра также раздали несколько десятков тысяч буклетов и флаеров с текстами народных гимнов, а также краткой историей БНР.



Фото: 1863x.com

SMM-щики и таргетологи в соцсетях работали бесплатно.

«Результатом этого и стало от 30 до 50 тысяч посетителей, большинство из которых пришли на День Воли в первый раз», — считают организаторы.

На биотуалеты пошло 5105 рублей. Как и было известно до Дня Воли, оплату туалетов взял на себя город . Организаторы оплатили лишь их транспортировку и обслуживание.

На охрану, организацию фудкорта, питание волонтеров, инфоцентр, аренду раций, бэйджи было потрачено 2809 рублей. Как указано в отчете, непосредственно сцену оберегало 15 человек профессиональной концертной охраны, но кроме того работало около 50 человек дружины и около 60 волонтеров.

Мероприятия перед Днем Воли обошлись в 2400 рублей. Это были сбор подписей за открытие беларускоязычного университета, «Спеўныя Сходы з Сяржуком Доўгушавым», торжественный прием в честь столетия БНР.





1635 рублей потратили на помощь в проведении праздника в регионах: в Бресте, Гродно, Гомеле, Могилеве, Люблине, Слуцке, Барановичах.

Еще 2945 рублей организаторы заплатили в качестве налогов и комиссий за снятие переводов с краудфандинговой платформы.