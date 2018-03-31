Египетский инвестор планирует создать производство сухого молока для детского питания в Витебской области

Проект по созданию современного молочнотоварного комплекса по выпуску сухого молока планируют реализовать египетские инвесторы на территории одного из районов Витебщины. Предварительный минимальный объем инвестиций оценивается в 40 млн долларов.





По официальной информации Посольства Республики Беларусь в Арабской Республике Египет, соответствующие договоренности достигнуты в ходе недавнего визита в регион делегации египетско-немецкой инвестиционной компании A&M Development GmbH во главе с генеральным директором Халедом Мохамедом Садеком Мохамедом.

Проект подразумевает создание производства сухого молока для выпуска детского питания с сопутствующей инфраструктурой и кормовой базой. Его реализация рассчитана на 3 года, при этом ввод основных производственных площадей планируется осуществить до 2020 года.

Продовольствие предполагается экспортировать на рынок этой североафриканской страны. В ходе визита египетские инвесторы провели переговоры с руководством облисполкома, а также Сенненского, Ушачского, Миорского, Браславского и Шарковщинского райисполкомов, посетили ряд хозяйств в районах, где прорабатывается возможность размещения будущего производственного комплекса.

Поездка организована Посольством Республики Беларусь в Арабской Республике Египет совместно с Витебским отделением БелТПП.