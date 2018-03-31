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Модернизация БелОМО позволит повысить конкурентоспособность продукции — Мясникович

01.04.2018 — Новости Экономики | Свабоднае Слова (Рогачев)  
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29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Модернизация холдинга «БелОМО» позволит повысить конкурентоспособность продукции. Об этом сегодня журналистам заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович во время посещения производственных структурных подразделений ОАО «Минский механический завод имени С.И.Вавилова — управляющая компания холдинга «БелОМО», передает корреспондент БЕЛТА.

Модернизация БелОМО позволит повысить конкурентоспособность продукции — Мясникович

Михаил Мясникович

Во время рабочей поездки Михаил Мясникович ознакомился с образцами изготавливаемых деталей, встретился с трудовым коллективом и провел прием работников. «Объемы экспорта продукции предприятия на российский рынок упали на треть. Это в первую очередь связанно с тем, что россияне загрузили свои производственные мощности и начали выпускать аналоги у себя. В связи с этим предприятию надо не останавливаться на достигнутом, а серьезно работать над модернизацией, чтобы производить конкурентоспособную продукцию, которая будет действительно востребована», — сказал председатель Совета Республики.

Модернизация БелОМО позволит повысить конкурентоспособность продукции — Мясникович
Модернизация БелОМО позволит повысить конкурентоспособность продукции — Мясникович
Модернизация БелОМО позволит повысить конкурентоспособность продукции — Мясникович
Модернизация БелОМО позволит повысить конкурентоспособность продукции — Мясникович
Модернизация БелОМО позволит повысить конкурентоспособность продукции — Мясникович
Модернизация БелОМО позволит повысить конкурентоспособность продукции — Мясникович

Средства на эти цели есть в инновационных фондах. «В соответствии с решениями главы государства в Беларуси созданы республиканский и региональные инновационные фонды. В них есть средства, которые можно получить под соответствующий проект при должной экспертизе и обосновании. Таким образом можно сделать серьезную модернизацию тех или иных производств и выпускать продукцию более высокого качества», — подчеркнул Михаил Мясникович.

Модернизация БелОМО позволит повысить конкурентоспособность продукции — Мясникович
Модернизация БелОМО позволит повысить конкурентоспособность продукции — Мясникович

Кроме этого, для стимуляции производства высококонкурентной продукции для общего рынка необходимы соответствующие решения на уровне Союзного государства. «Идет достаточно мощный мониторинг всех направлений реализации договора о Союзном государстве. Осенью мы будем проводить совместно V Форум регионов Беларуси и России. Ключевым будет вопрос о тех проблемах, которые накопились в рамках реализации Союзного договора, и что надо сделать по гармонизации и унификации национальных законодательств, чтобы была обеспечена должная работа и добросовестная конкуренция на общем рынке России и Беларуси», — проинформировал председатель Совета Республики.

ОАО «ММЗ имени С.И.Вавилова — управляющая компания холдинга «БелОМО» осуществляет разработку и производство оптико-электронных и оптико-механических изделий различного назначения, автомобильных компонентов для большегрузных автомобилей, индивидуальных приборов учета газа, промышленных светильников, бытовой техники, товаров народного потребления. В его состав входят ММЗ имени С.И.Вавилова, вилейский завод «Зенит», рогачевский завод «Диапроектор», жлобинский завод «Свет», НТЦ «ЛЭМТ», завод «Оптик».-0-

Фото Андрея Покумейко

 
Теги: Минск
 
 
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29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Модернизация холдинга «БелОМО» позволит повысить конкурентоспособность продукции. Об этом сегодня журналистам заявил...
 
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