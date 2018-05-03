Суд Чернигова продлил арест белоруса, обвиняемого в шпионаже, до середины июня

Черниговский районный суд Черниговской области продлил до середины июня арест гражданина Беларуси Юрия Политики, обвиняемого в сборе секретных данных в Украине в пользу иностранного государства, передает «Радыё Свабода» .



Скриншот видео «Радыё Свабода»

Напомним, белорус был задержан на украинско-белорусской границе в июне прошлого года. В феврале этого года началось предварительное слушание дела. Заседание еще несколько раз назначалось и переносилось, поскольку обвиняемый требовал переводчика с украинского на белорусский язык. На очередном заседании, 5 апреля, суд отклонил ходатайство об отводе коллегии судей.

Срок предварительного решения о содержании Политики под стражей истекал 14 апреля, поэтому 13 апреля суд принял решение продлить арест до середины июня.

С начала подготовительного судебного процесса в середине февраля суд до сих пор не может начать рассмотрение вопроса о соответствии украинскому законодательству обвинительного акта, выставленного Юрию Политике: по статье 114 Уголовного кодекса Украины о шпионаже ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией или без конфискации имущества. Согласно законодательству Украины, только после того, как суд вынесет вердикт о законности обвинительного акта, дело может рассматриваться по существу.

Адвокат Тарас Герелюк еще 5 апреля сообщил, что защитники Юрия Политики уже ознакомились с материалами его уголовного дела в полном объеме. Материалы изложены в трех томах на 623 страницах. К уголовному делу также приобщены материалы на электронных носителях общей продолжительностью около 40 часов, в том числе записи момента задержания, а также негласных следственных действий, которые проводились следователями до задержания.

Перед началом первого судебного заседания Юрий Политика заявлял, что в обвинительном акте нет четкого определения страны, для которой он якобы собирал секретную информацию.

В суде также стали известны некоторые данные следствия. Согласно ним, Юрий Политика обратился к священнику Екатерининской церкви в Чернигове Евгению Орде и сказал, что хочет вступить в украинский добровольческий батальон, чтобы воевать в АТО. Орда направил его к знакомому военному командиру по имени Игорь. Юрий Политика в суде заявил, что не хотел воевать и не планировал ехать на Донбасс, а хотел вступить в общественную организацию «Север» и быть волонтером. В «Севере» он познакомился с бывшим бойцом батальона «Донбасс», ныне — командиром взвода, преподавателем по тактико-специальной подготовке в учебном центре «Десна» Дмитрием Остриком. Иммено Острик позже обратился в СБУ по поводу «подозрительного поведения минчанина».

За что задержали белоруса?

Гражданина Беларуси задержали в июне 2017 года в Украине по подозрению в шпионаже. С июня его держат в черниговском СИЗО. Сам задержанный свою причастность к шпионской деятельности отрицает и уверяет, что все показания давал под пытками, никогда не работал на белорусский КГБ, не собирал секретные сведения для России.

Генеральная прокуратура Беларуси считает , что уголовное дело против белоруса, задержанного за шпионаж в Украине, имеет политический подтекст, и у ведомства «есть обоснованные сомнения в наличии шпионажа». Например, как рассказала Генпрокуратура, украинская сторона сообщала, что задержанный, действуя в интересах третьей стороны, собирал на территории Украины составляющие государственную тайну в сфере обороноспособности Украины сведения о ходе проведения антитеррористической операции на востоке Украины. Полученную информацию он зашифровал и хранил на карте памяти своего мобильного телефона. Но белорусскими следователями была получена дополнительная информация, согласно которой файл с данными был закачан в телефон не самим задержанным, а его украинским товарищем, действовавшим под контролем Службы безопасности Украины.

Белорусская Генпрокуратура также считает , что нетщательное расследование дела «ставит под сомнение беспристрастность украинской Фемиды и отсутствие политического подтекста в данном деле».​​​

В конце января подозреваемому вынесли обвинительное заключение — ему грозит 10−15 лет тюрьмы. Срок содержания его под стражей продлен до 26 февраля.

Юрий Политика также подал обращение в международные организации, в том числе в Комитет ООН по правам человека «в связи с нарушением его прав и применением недозволенных методов дознания, проще говоря — пыток».

В Минске, напомним, почти одномоментно с процессом в Чернигове начался суд над украинцем Павлом Шаройко, которого также обвиняют в шпионаже. По данным КГБ Беларуси, в стране Шаройко создал агентурную сеть из числа граждан Республики Беларусь, которые за денежное вознаграждение выполняли его задание по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере. В отношении Павла Шаройко возбуждено уголовное дело по ст. 358 УК Беларуси (Шпионаж) и принято решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Суд над Шаройко начался в середине февраля и проходит в закрытом режиме .

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим после начала суда заявлял , что «более закрытого процесса в жизни еще не видел». А в недавнем интервью TUT.BY рассказал, что относительно Шаройко после осеннего брифинга КГБ Беларуси посольство никаких комментариев не получало.

«Консула к нему пустили лишь пару раз, я сделал запрос в МИД, чтобы нам пояснили, на какой стадии сейчас находится суд. Но, судя по всему, о приговоре мы узнаем из прессы», — сказал Кизим.