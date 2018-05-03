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Суд Чернигова продлил арест белоруса, обвиняемого в шпионаже, до середины июня
14.04.2018 11:09 — Новости Экономики | Tut.by
Черниговский районный суд Черниговской области продлил до середины июня арест гражданина Беларуси Юрия Политики, обвиняемого в сборе секретных данных в Украине в пользу иностранного государства, передает
Напомним, белорус был задержан на украинско-белорусской границе в июне прошлого года. В феврале этого года началось предварительное слушание дела. Заседание еще несколько раз назначалось и переносилось, поскольку обвиняемый требовал переводчика с украинского на белорусский язык. На очередном заседании, 5 апреля, суд отклонил ходатайство об отводе коллегии судей.
Срок предварительного решения о содержании Политики под стражей истекал 14 апреля, поэтому 13 апреля суд принял решение продлить арест до середины июня.
С начала подготовительного судебного процесса в середине февраля суд до сих пор не может начать рассмотрение вопроса о соответствии украинскому законодательству обвинительного акта, выставленного Юрию Политике: по статье 114 Уголовного кодекса Украины о шпионаже ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией или без конфискации имущества. Согласно законодательству Украины, только после того, как суд вынесет вердикт о законности обвинительного акта, дело может рассматриваться по существу.
Адвокат Тарас Герелюк еще 5 апреля сообщил, что защитники Юрия Политики уже ознакомились с материалами его уголовного дела в полном объеме. Материалы изложены в трех томах на 623 страницах. К уголовному делу также приобщены материалы на электронных носителях общей продолжительностью около 40 часов, в том числе записи момента задержания, а также негласных следственных действий, которые проводились следователями до задержания.
Перед началом первого судебного заседания Юрий Политика заявлял, что в обвинительном акте нет четкого определения страны, для которой он якобы собирал секретную информацию.
В суде также стали известны некоторые данные следствия. Согласно ним, Юрий Политика
За что задержали белоруса?
Гражданина Беларуси задержали в июне 2017 года в Украине по подозрению в шпионаже. С июня его держат в черниговском СИЗО. Сам задержанный свою причастность к шпионской деятельности
Генеральная прокуратура Беларуси
Белорусская Генпрокуратура также
В конце января подозреваемому вынесли обвинительное заключение — ему грозит 10−15 лет тюрьмы. Срок содержания его под стражей продлен до 26 февраля.
Юрий Политика также
В Минске, напомним, почти одномоментно с процессом в Чернигове начался суд над украинцем Павлом Шаройко, которого также обвиняют в шпионаже. По данным КГБ Беларуси, в стране Шаройко создал агентурную сеть из числа граждан Республики Беларусь, которые за денежное вознаграждение выполняли его задание по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере. В отношении Павла Шаройко возбуждено уголовное дело по ст. 358 УК Беларуси (Шпионаж) и принято решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Суд над Шаройко начался в середине февраля и проходит
Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим после начала суда
«Консула к нему пустили лишь пару раз, я сделал запрос в МИД, чтобы нам пояснили, на какой стадии сейчас находится суд. Но, судя по всему, о приговоре мы узнаем из прессы», — сказал Кизим.
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Судебные заседания стартовали в середине февраля, но рассмотрение дела по существу не началось до сих пор.
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