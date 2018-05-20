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За 2017 год вклад малого и среднего предпринимательства в ВВП составил почти 25%

20.05.2018 12:59 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 20 мая. Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в ВВП Беларуси за 2017 год составил 24,7%, в том числе организаций малого бизнеса — 14,9%, среднего бизнеса — 6,7%, индивидуальных предпринимателей — 3,1%, сообщил Национальный статистический комитет.

Для сравнения: в 2016 году вклад макро- и малых организаций составлял 14,3% (по средним и ИП данные не публиковались).

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства за 2017 год составила 123 млрд рублей, вклад в республиканский объем выручки — 42,8%.

На 1 января 2018 года в Беларуси хозяйственную деятельность осуществляли 236 тыс. индивидуальных предпринимателей и 110 тыс. организаций МСП, в том числе 96 тыс. микроорганизаций (87% от общего количества организаций МСП), 12 тыс. малых организаций (11%) и 2 тыс. средних организаций (2%).

В сфере МСП в 2017 году наиболее распространенными были следующие виды экономической деятельности: оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов (37% от общего количества организаций и ИП); транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность (11%); профессиональная, научная и техническая деятельность (9%); промышленность (8%); строительство (8%).

Средняя численность работников микро-, малых и средних организаций с учетом численности ИП и привлекаемых ими наемных лиц за 2017 год составила 1 млн 442 тыс. человек (33,5% к общереспубликанскому итогу).


Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 20 мая. Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в ВВП Беларуси за 2017 год составил 24,7%, в том числе организаций малого бизнеса — 14,9%,...
 
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