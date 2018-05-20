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Беларусь и Китай будут искать новую модель сотрудничества в области электронной коммерции

20.05.2018 09:37 — Новости Экономики | БелТА  
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Беларусь и Китай будут искать новую модель сотрудничества в области электронной коммерции

20 мая, Ухань /Алина Гришкевич - БЕЛТА /. Беларусь и Китай будут искать новую модель сотрудничества в области электронной коммерции. Об этом заявил начальник главного управления экономической интеграции Министерства экономики Беларуси Алексей Мацевило, выступая в городе Ухань на международном семинаре "Один пояс и один путь. Знакомство с Хубэем", передает корреспондент БЕЛТА.

Алексей Мацевило подчеркнул, что Председатель КНР Си Цзиньпин дал новую идею построения сообщества единой судьбы для народов вдоль "Одного пояса и одного пути". Это великая идея 21-го века, и совместно предстоит приложить все необходимые усилия для ее осуществления, добавил он.

"Совместное развитие стран в рамках концепции - это больше чем простая торговля. Это глубокая кооперация и интеграция на основе взаимного размещения производственных мощностей, - сказал представитель Министерства экономики. - Во время семинара мы увидели большую заинтересованность в развитии сотрудничества с Беларусью со стороны компаний провинции Хубэй. Это компании с высоким уровнем производства и высоким качеством продукции".

Он также обратил внимание, что Министерство экономики отвечает в стране за привлечение иностранных инвестиций. Глава ведомства Владимир Зиновский возглавляет комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству с КНР, поэтому китайские компании, приходящие в Беларусь, могут рассчитывать на поддержку проектов со стороны Минэкономики.

Алексей Мацевило назвал в числе перспективных для сотрудничества с компаниями провинции Хубэй области зеленой энергетики, машиностроения, органического сельского хозяйства, фармацевтики.

По его словам, также необходимо искать новую модель сотрудничества в области электронной коммерции. "Старая модель, когда прибыль электронной коммерции возникает за счет отсутствия пошлин и налогов, уже не сможет существовать долго. Уже принята директива Европейского союза о налогах на такую торговлю. В Евразийском экономическом союзе ежегодно будут снижаться нормы беспошлинного ввоза, в том числе по почте. Новая модель должна приносить прибыль за счет сотрудничества электронных платформ с местными производителями, а также хорошего ассортимента и качества продукции, удобства сервиса", - сказал он.-0-

 
Теги: знакомства
 
 
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20 мая, Ухань /Алина Гришкевич - БЕЛТА /. Беларусь и Китай будут искать новую модель сотрудничества в области электронной коммерции. Об этом заявил начальник...
 
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