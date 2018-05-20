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Китай в сотрудничестве с Беларусью будет активнее использовать преимущества «Пояса и пути»

20.05.2018 — Новости Экономики | Полымя  
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Китай в сотрудничестве с Беларусью будет активнее использовать преимущества «Пояса и пути»

Китай в сотрудничестве с Беларусью будет активнее использовать преимущества концепции «Один пояс и один путь». Об этом заявил заместитель руководителя канцелярии иностранных дел провинции Хубэй Лянхуа Чжан, выступая в городе Ухань на международном семинаре «Один пояс и один путь. Знакомство с Хубэем», передает корреспондент БЕЛТА.

Лянхуа Чжан подчеркнул, что для Китая является важным развитие партнерства с Беларусью как значимым участником реализации концепции. В свою очередь заместитель руководителя комитета по развитию и реформам провинции Хубэй Хайян Ду сказал, что расположенный в центре Китая Хубэй играет одну из ключевых ролей на новом Шелковом пути. По его словам, взаимодействие данного региона с Беларусью в целом и Брестской областью в частности принесет конкретные экономические результаты.

Руководитель белорусской делегации, заместитель председателя Брестского облисполкома Андрей Клец высказал мнение, что состоявшийся семинар внесет существенный вклад в развитие белорусско-китайского сотрудничества. Он оценил как конструктивный состоявшийся диалог белорусских представителей с китайскими бизнесменами провинции Хубэй, в частности, городов Ухань, Ичан, уезда Уфэн. Китайские компании выразили заинтересованность в дальнейшем развитии контактов с белорусскими партнерами и установлении новых связей. Андрей Клец высказал уверенность, что в результате семинара возникнут новые важные для обеих сторон экономические и инвестиционные проекты.

Международный семинар» Один пояс и один путь. Знакомство с Хубэем» проходил с участием белорусской делегации, которая провела презентацию экономического и инвестиционного потенциала Беларуси, в частности Брестской области. С китайской стороны в семинаре участвовало около 100 компаний, представляющих различные сферы деятельности. По взаимному мнению сторон, мероприятие позволит укрепить всестороннее белорусско-китайское сотрудничество.

БЕЛТА.

 
Теги: знакомства
 
 
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Китай в сотрудничестве с Беларусью будет активнее использовать преимущества концепции «Один пояс и один путь». Об этом заявил заместитель руководителя
 
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