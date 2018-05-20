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Литва начала выход из единой с Беларусью энергосистемы БРЭЛЛ

20.05.2018 17:17 — Новости Экономики | Tut.by  
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Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас распорядился начать реализацию проекта по оптимизации сети передачи электроэнергии на северо-востоке страны.

Этот инфраструктурный проект реализуется в рамках подготовки синхронной работы с континентальными европейскими сетями, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Литвы.

«В рамках проекта будут проводиться работы по модернизации сети, которые необходимы для успешного отключения советской системы и подключения к безопасной европейской сети. В то же время это обеспечит надежную работу сети и лучшее качество обслуживания для потребителей северо-восточного литовского электроэнергетического сектора и сэкономит более полумиллиона евро в год из-за снижения эксплуатационных расходов на электрооборудование», — заявил Вайчюнас.

Две трансформаторные подстанции на 330 кВ в Висагинасском и Утенском районах будут реконструированы с привлечением фондов ЕС. Будет демонтирована самая мощная высоковольтная линия на 750 кВ, соединяющая Игналинскую АЭС с Беларусью. Кроме того, из Игналинской подстанции в Электренайскую распределительную станцию будет перенесен шунтирующий реактор.

Планируется, что реконструкция системы электропередачи в северо-восточной Литве займет четыре года и будет завершена не позднее весны 2021 года. Общая стоимость проекта — 23,9 млн евро. Евросоюз профинансирует 45% расходов, или 10,8 млн евро.

Литва считает отключение от российской системы IPS/UPS, которая объединяет системы Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы (электрокольцо БРЭЛЛ), приоритетом в развитии энергетики.

Ранее Вайчюнас заявил, что проект по демонтажу соединяющих с Беларусью ЛЭП — это сигнал Минску о неизменности отношения к БелАЭС. «Это вполне четкий сигнал Беларуси, что те планы, которые нами утверждены, они последовательно проводятся в жизнь», — сказал чиновник.

 
Теги: Минск
 
 
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Будет демонтирована самая мощная высоковольтная линия на 750 кВ, соединяющая Игналинскую АЭС с Беларусью.
 
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