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Беларусь вошла в десятку лучших европейских государств для запуска блокчейн-стартапов
20.05.2018 16:38 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 20 мая. Беларусь вошла в десятку лучших европейских государств для запуска блокчейн-стартапов. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные на ресурсе BlockShow Europe 2018.
Авторы исследования изучили 48 европейских государств. Для выбора лучшей страны для запуска блокчейн-стартапов ими использовались такие критерии, как законодательное регулирование ICO, регулирование криптовалютного рынка и налоговый режим, действующий в отношении цифровых валют.
В итоге лучшей страной для учреждения блокчейн-стартапов признана Швейцария. Второе место занял Гибралтар, третье — Мальта. Кроме этого, в топ-10 удалось попасть Великобритании, Дании, Германии, Португалии, Нидерландам, Финляндии и Беларуси.
21 декабря 2017 года Александр Лукашенко подписал декрет "О развитии цифровой экономики", который разрешает физическим лицам владеть и торговать цифровыми валютами, а также обменивать их на фиатные деньги. Кроме этого, декрет узаконил в Беларуси криптовалютный майнинг. При этом он не относится к предпринимательской деятельности, в связи с чем полученные от него доходы не являются объектом налогообложения.
БелаПАН.
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Минск, 20 мая. Беларусь вошла в десятку лучших европейских государств для запуска блокчейн-стартапов. Об этом свидетельствуют результаты исследования,...
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