ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь замкнула топ-10 самых дружелюбных для криптовалют стран Европы

20.05.2018 — Новости Экономики | Варяг-пресс  
Размер текста:
A
A
A
Беларусь замкнула топ-10 самых дружелюбных для криптовалют стран Европы

Республика Беларусь замкнула топовую десятку в рейтинге самых дружелюбных стран для блокчейна и криптовалют, который был представлен сайтом конференции BlockShow Europe 2018.

В рейтинге участвовали 48 европейских стран и первая его строчка досталась Швейцарии. Попадание Беларуси в первую десятку во многом было обусловлено тем, что у нас до 2023 года на криптовалюты установлена нулевая ставка налога.

Между тем, на втором месте данного рейтинга оказался Гиблартар, на третьем — Мальта. Великобритании, Дании, ФРГ, Португалии, Нидерландам и Финляндии достались четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая и девятая строчки, соответственно.

Стоит напомнить, что в РБ с 28.03.2018 действуют нормы Декрета №8 «О развитии цифровой экономики». Согласно документу, для физических и юридических лиц в стране до 01.01.2023 предоставляются существенные налоговые льготы по операциям с криптовалютами. Между тем, глава государства А. Лукашенко поддерживает инициативу создания в Беларуси Министерства цифровой экономики.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 124
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Республика Беларусь замкнула топовую десятку в рейтинге самых дружелюбных стран для блокчейна и криптовалют, который был представлен сайтом конференции BlockShow Europe...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Жильцы могут выбирать тариф на электроэнергию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.05.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
21.05.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика