Беларусь замкнула топ-10 самых дружелюбных для криптовалют стран Европы

Республика Беларусь замкнула топовую десятку в рейтинге самых дружелюбных стран для блокчейна и криптовалют, который был представлен сайтом конференции BlockShow Europe 2018.

В рейтинге участвовали 48 европейских стран и первая его строчка досталась Швейцарии. Попадание Беларуси в первую десятку во многом было обусловлено тем, что у нас до 2023 года на криптовалюты установлена нулевая ставка налога.

Между тем, на втором месте данного рейтинга оказался Гиблартар, на третьем — Мальта. Великобритании, Дании, ФРГ, Португалии, Нидерландам и Финляндии достались четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая и девятая строчки, соответственно.

Стоит напомнить, что в РБ с 28.03.2018 действуют нормы Декрета №8 «О развитии цифровой экономики». Согласно документу, для физических и юридических лиц в стране до 01.01.2023 предоставляются существенные налоговые льготы по операциям с криптовалютами. Между тем, глава государства А. Лукашенко поддерживает инициативу создания в Беларуси Министерства цифровой экономики.