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Минсельхоз: вступление в ВТО позволит решать разногласия с Россией в международной правовой системе

20.05.2018 21:20 — Новости Экономики | Tut.by  
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Беларусь подошла к финальной части переговоров о вступлении страны во Всемирную торговую организацию. Об этом в эфире телеканала ОНТ рассказал начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.

Представитель Минсельхозпрода сообщил, что сейчас идет активная работа по определению уровня господдержки белорусским сельхозпроизводителям, которая будет разрешена Беларуси в случае ее вступления в ВТО.

«Сейчас эта работа в самом разгаре. Мы наметили в июне текущего года провести расширенное совещание с членами Кернской группы (ассоциация стран-экспортеров сельскохозяйственной продукции. — Прим. TUT.BY) и с ними уже поговорить о том, какой же уровень господдержки будет согласован для нашей страны», — отметил Богданов.

Что касается размера таможенных пошлин, то, по словам Богданова, Беларусь стремится вступить в ВТО на тех же условиях, что и «основной наш торговый партнер — Российская Федерация».

ВТО Богданов назвал «окном возможностей», которым Беларусь должна воспользоваться с максимальной эффективностью.

«Самое интересное, „горячее“ для нас — возможность использовать широкий ассортимент инструментов ВТО в разрешении торговых споров между странами», — заявил Богданов, отметив, что это позволит решать возникающие разногласия с Россией в международной правовой системе.

 
 
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"Самое интересное для нас - возможность использовать широкий ассортимент инструментов ВТО в разрешении торговых споров между странами", - заявил Богданов, отметив,...
 
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