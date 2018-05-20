Жильцы могут выбирать тариф на электроэнергию

— Одноставочный (тарифы, дифференцированные в зависимости от объемов потребления): оплату по данной схеме осуществляет подавляющее большинство граждан. В этом случае тариф зависит от объемов потребленной электроэнергии, независимо от того, в какое время суток она потреблялась.

— Двухтарифный (тарифы, дифференцированные по временным периодам): согласно этой тарификации стоимость кВт/ч зависит от времени использования электроэнергии – минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) и максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00). При выборе этого тарифного плана не применяются тарифы, дифференцированные в зависимости от объемов потребления.

Дифференцированные по временным периодам тарифы на электрическую энергию для населения были введены в действие 1 февраля 2011 года постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 февраля 2011 №138 с целью рационального использования энергоресурсов, создания для населения более широкого и гибкого выбора различных тарифных систем по оплате за электрическую энергию, а также для стимулирования граждан, регулирующих время использования электрической энергии.

Оплата потребленной электроэнергии по тарифам, зависящим от объемов ее потребления, предусматривает оплату как по субсидируемым государством тарифам, так и в случае превышения субсидируемых норм потребления – по повышенным тарифам, вплоть до экономически обоснованных. Этот способ расчета выгоден гражданам, потребляющим количество электроэнергии, не выходящее за пределы нормы потребления, оплачиваемой по субсидируемым тарифам.

Способ оплаты потребленной электроэнергии по тарифам, дифференцированным по временным периодам, может быть интересен гражданам, не вкладывающимся в субсидируемую государством норму потребления электроэнергии. С переходом на этот тарифный план, оплата за электроэнергию начинает зависеть не столько от объема, сколько от времени суток потребления электроэнергии, т.е. дифференцирование тарифов в зависимости от объемов потребления на них не распространяется. Кроме того, оплата за электрическую энергию, потребленную в выходные и праздничные дни осуществляется по тарифам, установленным на период минимальных нагрузок.

Меньше или больше заплатит абонент, зависит не только от факта перехода на другую систему оплаты, но и от культуры потребления энергоресурсов, от отношения к сбережению ресурсов и собственного бюджета. Граждане, перешедшие на эту систему оплаты, нацелены на рациональное использование электроприборов и планируют их загрузку по времени суток.

Потребление электрической энергии бытового потребителя зависит от количества электроприемников, которыми он располагает. Одни электроприборы являются неотъемлемой частью нашей жизни и их можно назвать социально значимыми (осветительные приборы, электрические плиты, холодильники, телевизоры); другие призваны увеличить комфорт наших квартир или индивидуальных домов. К таким приборам относятся стиральные, посудомоечные машины, кондиционеры, теплые полы, электросауны и т. д. Эти приборы имеют мощность от 1,5 до 10 кВт, а в некоторых случаях мощность может достигать и 50 кВт. Режим использования указанных приборов не является непрерывным, поэтому они легко могут использоваться только во время минимальных нагрузок энергосистемы.

Изменение режима электропотребления требует от бытового абонента изменения его привычек и установившегося ритма жизни, что достаточно сложно. Тем не менее переход на дифференцированный по временным периодам тариф позволит бытовым потребителям регулировать свое электропотребление.

Стоимость электроэнергии в сложившихся экономических условиях растет во всем мире, следовательно, будет расти и цена ее нерационального использования.



Как же перейти на двухтарифный план?

Без труда могут перейти потребители электрической энергии, жилые дома (квартиры) которых оснащены многотарифными электронными приборами учета электрической энергии или автоматизированными системами контроля и учета электрической энергии (АСКУЭ). Им нужно только обратиться с соответствующим заявлением в энергоснабжающую организацию по месту жительства для перепараметризации счетчика и заключения договора с новыми условиями оплаты.

Если же у вас еще нет многотарифного электронного счетчика или АСКУЭ, то вам необходимо приобрести соответствующий счетчик и обратиться с заявлением в энергоснабжающую организацию по месту жительства. Специалисты выполнят установку и настройку нового счетчика, после чего вы получите возможность целых 19 часов в сутки (а также в выходные и праздничные дни) оплачивать электроэнергию по самой низкой ставке: 0,0708 руб за 1 кВт/ч и 0,0834 руб за 1 кВт/ч в домах, оборудованных электрическими и газовыми плитами соответственно.

Более подробную информацию и консультации по вопросам оснащения многотарифными электронными приборами учета, перехода на новый тарифный план и применения дифференцированных по временным периодам тарифов на электрическую энергию граждане могут получить в отделе сбыта энергии Гродненского городского района электрических сетей по адресу: г. Гродно, пер. Победы, 3, тел. 45-45-17 и 45-45-27 или на нашем сайте http://energo.grodno.by в разделе: «Информация потребителям» по ссылке «Потребителям электрической и тепловой энергии» – «Информация для потребителей электрической энергии», «Тарифы на электроэнергию для населения».