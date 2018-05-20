



Повышение прозрачности платежей за ЖКУ в интернете позволит отказаться от бумажных извещений. Такое мнение высказал министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов.

В Минжилкомхозе убеждены и, как отметил Александр Терехов, депутаты в этом министерство поддерживают: прозрачности при оплате ЖКУ в интернете должно быть больше. Министр считает, что человек должен видеть, сколько ему начислено за воду, техническое обслуживание. И в конечном итоге перед тем как совершить платеж потребитель должен видеть всю его структуру.

«Это необходимо сделать для того, чтобы в дальнейшем отказаться от бумажных счет-извещений. Работа в этом направлении идет. До конца года эту тему уже увидим», — сказал министр.