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Прозрачности при оплате ЖКУ в интернете должно быть больше
21.05.2018 — Новости Экономики | Вороновская газета
Повышение прозрачности платежей за ЖКУ в интернете позволит отказаться от бумажных извещений. Такое мнение высказал министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов.
В Минжилкомхозе убеждены и, как отметил Александр Терехов, депутаты в этом министерство поддерживают: прозрачности при оплате ЖКУ в интернете должно быть больше. Министр считает, что человек должен видеть, сколько ему начислено за воду, техническое обслуживание. И в конечном итоге перед тем как совершить платеж потребитель должен видеть всю его структуру.
«Это необходимо сделать для того, чтобы в дальнейшем отказаться от бумажных счет-извещений. Работа в этом направлении идет. До конца года эту тему уже увидим», — сказал министр.
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Повышение прозрачности платежей за ЖКУ в интернете позволит отказаться от бумажных извещений. Такое мнение высказал министр жилищно-коммунального хозяйства...
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