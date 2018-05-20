Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 14 -21 мая 2018 года

Первые две недели мая изобиловали праздниками, которые повлияли на динамику основных рыночных индикаторов. В частности, замедлился рост предложения, который стартовал ещё в начале весны. Первая полноценная рабочая неделя расставила все точки над «i» — предложение продолжило расти, причем на этот раз оно увеличилось очень ощутимо.

Количество выставленных на продажу квартир за неделю выросло на внушительные 5,3%. Различия по типам квартир были несущественными, также следует отметить, что рост предложения наблюдался в каждом из 9 районов столицы.

Текущий уровень предложения – максимальный с октября прошлого года.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 21 мая следующим образом:



