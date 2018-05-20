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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 14 -21 мая 2018 года

21.05.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Ценовая стабилизация всё отчетливее прослеживается на столичном рынке жилой недвижимости. Последние 5 недель индекс цен на квартиры в Минске не выходил за пределы диапазона в $3. За минувшую неделю он снизился на 0,2% и составил 1298 $/м2.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 14 -21 мая 2018 года

Средняя цена квартир в новостройках Минска также снизилась. За неделю она опустилась на 0,1% и составила 1273 $/м2.

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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 14 -21 мая 2018 года

Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 14 -21 мая 2018 года

Первые две недели мая изобиловали праздниками, которые повлияли на динамику основных рыночных индикаторов. В частности, замедлился рост предложения, который стартовал ещё в начале весны. Первая полноценная рабочая неделя расставила все точки над «i» — предложение продолжило расти, причем на этот раз оно увеличилось очень ощутимо.

Количество выставленных на продажу квартир за неделю выросло на внушительные 5,3%. Различия по типам квартир были несущественными, также следует отметить, что рост предложения наблюдался в каждом из 9 районов столицы.

Текущий уровень предложения – максимальный с октября прошлого года.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 21 мая следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 14 -21 мая 2018 года

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 14 -21 мая 2018 года

Рост цен наблюдался лишь у 3-комнатных квартир (+0,2%), снижение — у 1-комнатных (-0,3%) и 4-комнатных (-0,8%). Средний уровень цен на «двушки» остался неизменным.

Изменение цен в районах Минска на 21 мая выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 14 -21 мая 2018 года

В трех районах было зафиксировано снижение цен на квартиры. В Ленинском оно составило 0,6%, в Советском 0,1%, в Центральном – 0,2%. Без изменений прошла неделя для Московского района столицы, остальные отметились «плюсом». Максимальные темпы роста были зафиксированы в Первомайском районе (+1,0%).

Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 14 -21 мая 2018 года

Следующая ценовая ситуация установилась в микрорайонах города:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 14 -21 мая 2018 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 749 $/м2 (+0%), Витебск – 628 $/м2 (+0,9%), Гомель – 619 $/м2 (+0,2%), Гродно – 700 $/м2 (+0,1%), Могилев – 639 $/м2 (+0,2%),

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю не изменилась и составляет 2686 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

• Средняя цена на вторичном рынке за неделю опустилась на 0,1% и составляет 1506 $/м2.

• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 0,4% и составляет 894 $/м2.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, c 14 по 21 мая 2018 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
 
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