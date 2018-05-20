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Бизнес предложил свои корректировки Налогового кодекса, считая нынешнюю нагрузку чрезмерной
21.05.2018 11:30 — Новости Экономики | Tut.by
Бизнес союз предпринимателей и нанимателей имени М.С.Кунявского предлагает властям перейти к стимулирующей модели фискальной политики для выхода к 2025 году на требуемые президентом 100 млрд долларов ВВП.
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Бадей отмечает, что по данным Минфина в 2017 году налоговая нагрузка составляла — 25%, отчисления на социальное страхование — 10,4%, неналоговые изъятия — 5,1% к ВВП.
«Но это средние показатели по стране. По данным же анкетного опроса, проведенного БСПН в марте т.г., у 25,8% организаций, ответивших на вопрос о величине налоговой нагрузки, она составляла в 2017 году не 25%, а более 40% к добавленной стоимости, а у отдельных организаций она была значительно выше. Кроме того, коммерческие организации вынуждены нести расходы по администрированию обязательных платежей, которые оцениваются от 5 до 10% добавленной стоимости. По этой и некоторым другим причинам возможности развития в указанных организациях, прежде всего обрабатывающей промышленности, были крайне ограничены», — говорится в записке.
В основе стимулирующей фискальной политике, отмеччает эксперт, должны лежать снижение налоговой нагрузки и повышение эффективности госрасходов.
Он полагает целесообразным продолжить работу по совершенствованию фискальной политики по двум направлениям: по корректировке Налогового кодекса и по сокращению и уменьшению неналоговых изъятий.
В работе по корректировке Налогового кодекса наиболее актуальными вопросами, с точки зрения интересов бизнеса являются:
1. Снижение издержек субъектов хозяйствования по администрированию налоговых платежей, в том числе по бесплатному кредитованию бюджета через авансовые платежи, сокращению нормативного регулирования расходов относимых на себестоимость продукции, сближению налогового и бухгалтерского учета, сокращению сроков возврата НДС и упрощению порядка подтверждения поставки товаров и услуг в страны единого таможенного пространства.
2. Уменьшение издержек товаропроизводителей, связанных с ростом неплатежеспособности (дебиторской задолженности). Предложить Минфину и МНС закрепить в Налоговом кодексе за субъектами хозяйствования, прежде всего обрабатывающей промышленности, право выбора уплаты НДС «по методу оплаты» или «по методу отгрузки», а также создания страховых фондов на случай несвоевременных платежей дебиторов.
3. Расширение сферы применения упрощенной системы налогообложения путем увеличения критериев численности работающих до 100 человек и объемам выручки выше 4 млн рублей, а также исключив норму ограничения применения упрощенки для коммерческих организаций, где доля юридических лиц превышает 25%.
4. Ограничение права местных органов по установлению повышающих коэффициентов к налогам на недвижимость и на землю.
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Бизнес союз предпринимателей и нанимателей имени М.С.Кунявского предлагает властям перейти к стимулирующей модели фискальной политики для выхода к 2025 году на...
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