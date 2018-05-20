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Минсельхозпрод: Беларусь подходит к финалу переговоров по вступлению в ВТО

21.05.2018 — Новости Экономики | Варяг-пресс  
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Минсельхозпрод: Беларусь подходит к финалу переговоров по вступлению в ВТО

Беларусь находится на финальной стадии переговоров по вступлению страны в ВТО (Всемирная торговая организация), о чем заявил глава управления по внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ Алексей Богданов, возглавляющий белорусскую делегацию в Женеве.

Он отметил, что переговоры с представителями ВТО проходят по 4 направлениям – прошло уже свыше 40 двусторонних встреч. А. Богданов подчеркнул, что Беларуси удалось продвинуться вперед в двусторонних и мультиформатных переговорах – позиция республики доведена до оппонентов по различным спорным вопросам.

Между тем, представитель Минсельхозпрода заявил, что РБ намерена вступать в ВТО на тех же условиях, что и Российская Федерация.

Как пояснил А. Богданов, ВТО является своеобразным окном возможностей, коими Беларусь должна воспользоваться по-максимуму эффективно, в том числе привлечь новых инвесторов в АПК, заключить взаимовыгодные двусторонние договоры о зонах свободной торговли, сделать прозрачнее процессы экспорта и импорта, а также использовать широчайший диапазон инструментов Всемирной торговой организации, дабы разрешить все возникающие торговые споры между странами.

 
 
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Беларусь находится на финальной стадии переговоров по вступлению страны в ВТО (Всемирная торговая организация), о чем заявил глава управления по...
 
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