Украинский инвестор намерен вложить в сельхозпроект в Сенненском районе 70 млн долларов

Украинский инвестор намерен реализовать крупный проект в АПК в Сенненском районе. ЗАО «Церерас групп» подписало меморандум о сотрудничестве и взаимодействии с местным райисполкомом.

Инвестпроект с инвестициями около 70 млн долларов реализуют на базе Сенненского райагросервиса. На первом этапе планируют создать агропромышленное предприятие. Инвестор намерен применять посевной материал, средства защиты и удобрения растений, которые используют передовые европейские агрохолдинги. На втором намерены построить ферму, комбикормовый и маслоэкстракционный заводы, другие новые объекты.

Срок реализации инвестпроекта рассчитан на 7 лет.

Агропромышленный комплекс Сенненского района состоит из 11 сельскохозяйственных организаций и 22 крестьянских фермерских хозяйств. Они специализируются на молочно-мясном животноводстве, производстве зерна, картофеля, овощей, семян рапса. Вниманию инвесторов предлагают перспективные проекты, например строительство молочно-товарных комплексов в ОАО «Студенка» и предприятии «Дружбинец», производства элитных семян в филиале Витебской опытной мелиоративной станции.