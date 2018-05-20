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Предприятия холдинга деревообработки в I квартале сработали с рентабельностью 6%
21.05.2018 12:59 — Новости Экономики | БелТА
Фото из архива
21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия холдинга деревообработки в I квартале сработали с рентабельностью 6%, сообщил сегодня журналистам председатель правления Банка развития Сергей Румас, передает корреспондент БЕЛТА.
"Сегодня холдинг деревообрабатывающей промышленности по итогам трех месяцев имеет рентабельность производственной деятельности более 6%. Два года назад эта цифра была минус 18%", - сказал Сергей Румас.
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21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия холдинга деревообработки в I квартале сработали с рентабельностью 6%, сообщил сегодня журналистам председатель правления...
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