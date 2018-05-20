Фото из архива

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия холдинга деревообработки в I квартале сработали с рентабельностью 6%, сообщил сегодня журналистам председатель правления Банка развития Сергей Румас, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня холдинг деревообрабатывающей промышленности по итогам трех месяцев имеет рентабельность производственной деятельности более 6%. Два года назад эта цифра была минус 18%", - сказал Сергей Румас.

/Будет дополнено/.-0-