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Правительство определило меры по реализации кредитного соглашения с Китаем о строительстве высокотехнологичного агропромышленного производства

21.05.2018 13:13 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 21 мая. Правительство Беларуси определило меры по реализации кредитного соглашения с Китаем на 1,75 млрд юаней (около 275 млн долларов). Соответствующее постановление Совета министров, № 367 от 17 мая, опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Документ принят для реализации соглашения о льготном кредите на инвестпроект "Организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016—2032 годы" (первый этап). Соглашение заключено между правительством Беларуси и Экспортно-импортным банком Китая в феврале 2018 года и предполагает, что Белорусская национальная биотехнологическая корпорация (БНБК) получит для реализации инвестпроекта 1,75 млрд юаней.

Банком-агентом по обслуживанию кредита определен "Белагропромбанк". Оформлять и подписывать документы, связанные с выборкой по кредиту, будет председатель правления банка или его замы.

Министерству финансов поручено рассчитываться по кредиту за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на текущий и последующие финансовые годы на обслуживание и погашение внешнего госдолга. Контроль за реализацией проекта возложен на Министерство сельского хозяйства и продовольствия, а за целевым использованием и своевременным погашением кредита и уплатой процентов — на "Белагропромбанк", Минсельхозпрод и Минфин. Персональную ответственность за реализацию проекта, целевое использование и своевременное погашение кредита будут нести директор БНБК и министр сельского хозяйства и продовольствия.

Как сообщалось, Беларусь в 2018—2023 годах привлечет льготный правительственный кредит Китайской Народной Республики на 15 лет для реализации первого этапа инвестиционного проекта "Организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016—2032 годы".

В августе 2016 года Александр Лукашенко подписал указ о создании вблизи Руденска (Минская область) на площади порядка 160 гектаров высокотехнологичного агропромышленного комплекса полного цикла с акцентом на производстве кормов и кормовых добавок. В Пуховичском районе планируется построить заводы по производству аминокислот — лизина, треонина и триптофана, а также заводы по выпуску комбикормов, по переработке семян масличных культур, комплекс зернохранилищ, автокомбинат. Реализацию проекта осуществляет ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация", которая получила в связи с этим ряд налоговых льгот и преференций.
Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 21 мая. Правительство Беларуси определило меры по реализации кредитного соглашения с Китаем на 1,75 млрд юаней (около 275 млн долларов). Соответствующее...
 
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