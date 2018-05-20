"Это уже не та деревообработка, что два года назад". Румас об оптимизме в проблемной отрасли

Сегодня когда мы говорим про деревообработку, это уже не та деревообработка, которая была два года назад, когда ее передали Банку развития, заверил журналистов председатель правления Банка развития Сергей Румас. Модернизация, которая стоила сотни миллионов евро , тогда обернулась хроническими убытками и неподъемными платежами по кредитам, сейчас рентабельность производства в среднем по холдингу вышла в плюс.



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«Сегодня каждое предприятие деревообработки — это нормально функционирующие промышленное предприятие, которое своевременно рассчитывается по всем своим обязательствам. Ни у одного из предприятий сегодня нет задолженности по кредитам перед каким-либо коммерческим банком. И сегодня комбанки конкурируют между собой за обслуживание предприятий деревообработки», — рассказал Румас.

Он отметил, что пока четыре из девяти деревообрабатывающих предприятий обслуживаются в Беларусбанке, но с учетом подписанного сегодня меморандума о сотрудничестве Банка развития и Беларусбанка будет рассмотрен вопрос о том. чтобы Беларусбанк стал основным обслуживающим и финансирующим банком и для остальных пяти.

На вопрос о том, есть ли у предприятий деревообработки необходимость в кредитах под оборотку, Румас отметил, что «они поддерживают тот объем кредитов, который у них был сформирован». «Практически ни одно предприятие сегодня не нуждается в дополнительном финансировании. Но как и любое производственное предприятие оборотка им нужна. Хотя сегодня очень сильно сократились склады, поэтому предприятия вернули ту оборотку, которая была заморожена в виде неликвида на складах», — отметил он.

Глава Банка развития рассказал, что холдинг деревообрабатывающей промышленности по итогам трех месяцев 2018 года имеет рентабельность производственной деятельности более 6%. Два года назад было минус 18%, напомнил Румас. «И мы видим и понимаем, что это не предел. Результаты 2018 года должны быть гораздо лучше», — заверил он.



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Поднять проблемную отрасль удалось за счет ряда факторов, считает Румас. «Не могу сказать, что кто-то пришел такой умный и сказал: производите плиту, которую раньше никто не производил. Для команды Банка развития это был серьезный вызов. Мы приняли предприятия, которые практически стояли, и нам удалось их не только запустить, чтобы они работали, но и сделать так, чтобы работали они рентабельно. Сегодня возможностей для улучшения их операционной деятельности еще хоть отбавляй и нам есть к чему стремиться», — отметил глава Банка развития.

При этом, признал Румас, ситуация на разных предприятиях неровная : «Зоопарк полнейший. К сожалению. Есть хорошие предприятия, такие как „Мостовдрев“ и „Речицадрев“. Это два безусловных лидера, рентабельность производственной деятельности которых перевалила за 20%. Это локомотивы холдинга».

Проблемных предприятия, которые находятся в отрицательной зоне, два — это «ФанДОК» и «Витебскдрев». «Сегодня буду на „ФанДОКе“. Прошлый месяц он, один из самых проблемных, сработал рентабельно. Хочу посмотреть и послушать, как эта цифра будет расти», — добавил Румас.