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В январе—апреле цены на столичном вторичном рынке недвижимости выросли на 9%

21.05.2018 14:12 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 21 мая. Квартиры стандартных потребительских качеств на столичном вторичном рынке недвижимости за январь—апрель текущего года подорожали в среднем на 9% (на 100 долларов за 1 квадратный метр), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 13% (130 долларов), говорится в аналитическим обзоре компании "Твоя столица".

Больше всего подорожали однокомнатные квартиры — на 110 долларов за 1 кв. м до 1.280. "То есть среднестатистическая однокомнатная квартира площадью 35 кв. м за последний год выросла в цене примерно на 6 тыс. долларов — с 39 до 45 тыс.", — отмечают эксперты. Двухкомнатные квартиры в апреле продавались по 1.140 долларов за 1 кв. м, трехкомнатные — 1.050 долларов за 1 кв. м.

"Спрос на квартиры в домах хрущевско-брежневского периода за последние два месяца снизился на фоне общего снижения спроса, в результате чего количество предлагающихся на продажу квартир в последние месяцы начало увеличиваться. Однако отмечаемое снижение спроса меньше, чем по другим типам домов. Темпы роста цен снижаются, складывается тенденция к плавной стабилизации цен. Наиболее востребованы среди хрущевок одно- и двухкомнатные квартиры", — прокомментировали эксперты "Твоей столицы".

По их словам, в сегменте стандартных домов 1971—1999 годов постройки благодаря широкому выбору цены сделок быстрее всего стабилизировались. "Вследствие доступности цен на квартиры этого типа спрос продолжает оставаться стабильным, что и удерживает рост объема предложения", — отмечается в обзоре.

"Ощутимый рост цен сохранился только в сегменте современных домов вне зависимости от материала стен", — сообщают специалисты. "Отчасти это обусловлено тем, что для большинства покупателей квартиры именно этой группы являются наиболее желанными для приобретения. Однако достаточно высокий уровень цен не для всех является подъемным. В результате уменьшения спроса и стабильного объема предложения темп роста цен начал снижаться", — обратили внимание эксперты.

По мнению аналитиков "Твоей столицы", рост цен как на новостройки, так и квартиры вторичного рынка постепенно прекратится. "На ценообразование действует объективный рыночный закон баланса спроса и предложения. Сейчас спрос уменьшается, а предложение — растет", — отметили они.


Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 21 мая. Квартиры стандартных потребительских качеств на столичном вторичном рынке недвижимости за январь—апрель текущего года подорожали в среднем на...
 
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