Минск, 21 мая. 21 мая на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль укрепился к евро и российскому рублю, ослабел — к доллару.



По итогам торгов курс евро снизился на 0,0453 рубля (1,89%) и составил 2,3483 рубля.



Курс доллара США вырос на 0,0084 рубля (0,42%) до 2,0022 рубля.



Курс российского рубля снизился на 0,0145 рубля (0,45%) и составил 3,2031 белорусского рубля за 100 российских.



В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.



Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, который во многом зависит от цен на нефть. Сегодня июньские фьючерсы на легкую малосернистую нефть на бирже торговались с повышением на 0,54 доллара США по 71,82 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене на 0,82% до 79,15 доллара США за баррель.

Средневзвешенный курс доллара, по которому устанавливается официальный курс Банка России, 21 мая вырос на 28,08 копейки до 62,5327 рубля.



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На биржевых торгах евро и российский рубль подешевели, доллар — подорожал Минск, 21 мая. 21 мая на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль укрепился к евро и российскому рублю, ослабел — к доллару. По итогам торгов...

Марина Носова, БелаПАН.