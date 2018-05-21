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На биржевых торгах евро и российский рубль подешевели, доллар — подорожал

21.05.2018 13:46 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 21 мая. 21 мая на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль укрепился к евро и российскому рублю, ослабел — к доллару.

По итогам торгов курс евро снизился на 0,0453 рубля (1,89%) и составил 2,3483 рубля.

Курс доллара США вырос на 0,0084 рубля (0,42%) до 2,0022 рубля.

Курс российского рубля снизился на 0,0145 рубля (0,45%) и составил 3,2031 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, который во многом зависит от цен на нефть. Сегодня июньские фьючерсы на легкую малосернистую нефть на бирже торговались с повышением на 0,54 доллара США по 71,82 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене на 0,82% до 79,15 доллара США за баррель.

Средневзвешенный курс доллара, по которому устанавливается официальный курс Банка России, 21 мая вырос на 28,08 копейки до 62,5327 рубля.


Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Минск, 21 мая. 21 мая на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль укрепился к евро и российскому рублю, ослабел — к доллару. По итогам торгов...
 
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