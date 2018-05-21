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На биржевых торгах евро и российский рубль подешевели, доллар — подорожал
21.05.2018 13:46 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 21 мая. 21 мая на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль укрепился к евро и российскому рублю, ослабел — к доллару.
Средневзвешенный курс доллара, по которому устанавливается официальный курс Банка России, 21 мая вырос на 28,08 копейки до 62,5327 рубля.
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 21 мая. 21 мая на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль укрепился к евро и российскому рублю, ослабел — к доллару. По итогам торгов...
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