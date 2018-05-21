Два банковских тяжеловеса объединяют усилия на внутреннем и внешнем рынках

Банк развития Беларуси и Беларусбанк в понедельник подписали меморандум, определяющий базовые принципы и направления сотрудничества национального финансового института развития и крупнейшим коммерческим банком.



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Председатель правления Беларусбанка Виктор Ананич отметил, что такой шаг позволит рассчитывать на получение более выгодных условий внешнего финансирования, «так как иностранные банки будут оценивать риски по предоставлению ресурсов исходя из участия в проекте двух крупных белорусских банков».

«Это должно положительно сказаться на финансировании приоритетных направлений развития экономики — продвижение национального экспорта, финансирование эффективных капиталоемких проектов в инновационной, энергетической и других отраслях», — добавил он.

Председатель правления Банка развития Сергей Румас рассказал, что на практике часто возникает ситуация, когда банк финансирует крупный инвестиционный проект, реализация которого требует еще и финансирования оборотного капитала, а мандат Банка развития не позволяет кредитовать текущую деятельность — для этого нужен партнер, который бы взял на себя эту часть финансирования.

«В частности, Банк развития финансирует инвестпроекты "Нафтана", а его оборотный капитал финансируют несколько комбанков, в том числе за счет заемных средств концерна „Белнефтехим“, что усложняет и удлиняет процесс согласования, предусмотренный кредитными соглашениями. Для Банка развития было бы проще, чтобы это финансировал один комбанк», — пояснил Румас.

Тандем уже финансировал совместно несколько проектов, в том числе инвестпроект «Могилевхимволокна», строительство жилья и инфраструктуры. Среди потенциальных новых проектов — модернизация ОАО «Гродно Азот».

Румас признал, что прежний опыт взаимодействия со многими коммерческими банками, в том числе небольшими, был не только успешным: «Где-то капитал был недостаточен, чтобы быть нашими партнерами, где-то процедуры несколько архаичны и сотрудничество не получилось. С Беларусбанком все наоборот».

Представители банков рассказали, что есть у них планы и по работе на внешних рынках. Речь идет и о привлечении заимствования, и о совместной поддержке экспорта. Выйти на совместное привлечение ресурсов на внешних рынках под конкретные проекты банки планируют уже в нынешнем году, обсуждается и возможность привлечения несвязанных ресурсов.

Сергей Румас рассказал про планы Банка развития выпустить в нынешнем году номинированные в белорусских рублях трехлетние еврооблигации на 500 млн рублей. Вопрос об этом в июне вынесут на рассмотрение набсовета банка.