В мае количество кредитных сделок на минской «вторичке» снизилось на 30%, и цены пошли вниз

— Это не такой серьезный барьер, который сиюминутно серьезно отразится на рынке. Но он появился. С другой стороны, реальные доходы населения не растут. Получилось, что у людей, кроме нормативного барьера Нацбанка, для привлечения кредита продолжает оставаться и экономический барьер, — говорит Павел Астапеня.

Директор агентства отмечает, что за три недели мая в риэлтерской компании «Эксперт» количество сделок на вторичном рынке жилья с привлечением кредитов упало на 30%.

— Снижение количества кредитных сделок отразилось на общей ситуации на рынке, — дополняет эксперт. – Падение цен небольшое, и пока еще рано говорить о дальнейшем быстром и существенном снижении цен. Тем не менее, это произошло. Скорее всего, за лето цены предложения на вторичном рынке жилья в Минске упадут на 1-2%.

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