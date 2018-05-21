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В мае количество кредитных сделок на минской «вторичке» снизилось на 30%, и цены пошли вниз

21.05.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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В мае количество кредитных сделок на минской «вторичке» снизилось на 30%, и цены пошли вниз

По мнению директора агентства недвижимости «Эксперт» Павла Астапени, изменение тренда на минской «вторичке» напрямую связано с кредитной политикой Нацбанка.

Как известно, с 1 мая этого года регулятор ужесточил условия выдачи кредитов на покупку жилья. Теперь расходы физических лиц по кредитам, микрозаймам не должны превышать 40% от совокупного дохода кредитополучателя.

В мае количество кредитных сделок на минской «вторичке» снизилось на 30%, и цены пошли вниз

Это не такой серьезный барьер, который сиюминутно серьезно отразится на рынке. Но он появился. С другой стороны, реальные доходы населения не растут. Получилось, что у людей, кроме нормативного барьера Нацбанка, для привлечения кредита продолжает оставаться и экономический барьер, — говорит Павел Астапеня.

Директор агентства отмечает, что за три недели мая в риэлтерской компании «Эксперт» количество сделок на вторичном рынке жилья с привлечением кредитов упало на 30%.

Снижение количества кредитных сделок отразилось на общей ситуации на рынке, — дополняет эксперт. – Падение цен небольшое, и пока еще рано говорить о дальнейшем быстром и существенном снижении цен. Тем не менее, это произошло. Скорее всего, за лето цены предложения на вторичном рынке жилья в Минске упадут на 1-2%.  

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Теги: Минск
 
 
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По данным портала Realt.by, за прошедшую неделю впервые с августа прошлого года цены предложения на минскую «вторичку» снизились на 0,2%. После продолжительного роста...
 
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