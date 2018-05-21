Подвёз ребёнка к школе и поехал дальше. Нужны ли в густонаселённых районах зоны мгновенной парковки





Дорожная пробка часто образуется возле важного транспортного объекта: вокзала и аэропорта, станции метро и электрички. В таком месте остановка и тем более стоянка обычно запрещены, а пробку образует стихийная парковка «я на минуточку». Вместе с тем очевидно, что пассажиры должны иметь возможность кратковременной высадки непосредственно возле крупного транспортного узла. В Европе и Америке в качестве компромисса между стабильным дорожным движением и интересами пассажиров используется так называемая система kiss & ride: «поцелуй и езжай» по-английски. В этом случае парковка разрешается исключительно для мгновенной высадки пассажира. Подразумевается, что пассажир подъезжает к пункту назначения, прощается (целуется) с близким человеком или расплачивается с таксистом и сразу же выходит из автомобиля с багажом.





Юрий Важник рассказывает, что kiss & ride (K+R) состоит из двух видов: pick u (подобрать пассажира) и dropoff (высадить пассажира). К сожалению, в Беларуси kiss & ride пока что воспринимается как экзотика. — В Европе стандарты обычно предоставляют выбор вариантов, — говорит эксперт. — Проектировщик выбирает из шаблонов. В каждом конкретном случае рассматриваются различные варианты, разработанные для разных случаев жизни. В Швеции, например, существует 30 видов искусственных неровностей для решения одной проблемы. В Беларуси стандарт — зачастую жёсткая конструкция, основанная на досужих вымыслах. Советские ГОСТы крайне тяжело поддаются корректировке под современные реалии. А если это и делается, то едва ли не наугад, без знания науки. Поэтому сейчас разумно поискать правильные решения при помощи пилотных проектов, изучить опыт и последствия, а затем думать о включении технических и организационных решений в стандарты и ПДД.





Обычно знак kiss & ride является рекомендательным, однако в некоторых странах он употребляется в сочетании со знаками «Остановка запрещена» или «Стоянка запрещена». В случае «легализации» на знаке указывается лимит времени, разрешённого для высадки пассажира. Как правило, это время ограничивается одной-двумя минутами. Контроль проводится аналогично контролю парковки, при использовании в зоне школ контроль зачастую проводят волонтёры.





Осенью 2017 года знак kiss & ride появился и в Беларуси. Его обнаружили в Бресте на парковке средней школы № 7. В январе 2018 года ноу-хау распространилось и на боковой проезд проспекта Машерова возле средней школы № 15. В Правила дорожного движения знак kiss & ride пока что не включён — соответственно, белорусские водители не обязаны принимать его во внимание.



«Kiss & ride» возле школы № 7

В Минске, несомненно, существует достаточно мест, где официально используемый знак kiss & ride пришёлся бы кстати. В первую очередь это касается Привокзальной площади, на которой пересекаются маршруты всех видов транспорта различных направлений. Фактически роль парковки kiss & ride выполняет крайняя правая полоса дороги по улице Бобруйской, проходящей вдоль железнодорожного вокзала по направлению к автовокзалу «Центральный». Правда, с импровизированной зоной kiss & ride в этом месте возникают сложности. Прямо у центрального входа на вокзал находится остановка общественного транспорта. Соответственно, автобусам и троллейбусам приходится маневрировать между личными автомобилями и такси, которые нередко злоупотребляют понятием «мгновенная парковка». — БАЭС предлагает к Европейским играм обустроить kiss & ride возле железнодорожного вокзала, — рассказывает Юрий Важник. — Мгновенная парковка на первой полосе улицы Бобруйской возле главного входа на вокзал была задумана ещё на стадии изменения организации движения на Привокзальной площади. Существует несколько вариантов: возле старого вокзального павильона на том месте, где сейчас паркуются нелегальные таксисты; на парковке возле гостиницы «Экспресс»; в зоне трамвайной остановки или та же правая полоса проезжей части, но с мероприятиями для приоритета общественного транспорта подобно «вывернутому» карману, как на улице Лобанка.







Эксперт утверждает, что проблемных зон много: «Например, в Национальном аэропорту "Минск". Там пересекаются потоки автомобилей, которые заезжают на парковку и выезжают с неё. Нигде в мире нет такой сумасшедшей петли. Обычно потоки различных направлений разделяются рельефом, разметкой, любыми способами. К Европейским играм мы надеемся улучшить ситуацию». — Есть ещё один показательный пример. На перекрёстке возле станции метро «Каменная Горка» мы вывернули наружу карман для поворота направо, сузили проезжую часть. Дополнительная полоса длится от перекрёстка до остановки. Возле входа в метро существует kiss & ride. Далее транспорт, не меняя полосы, прибывает на остановку, как электричка на платформу, — описывает преимущества такой системы Юрий Важник.

Юрий Важник сообщил, что специалисты БАЭС разработали стандартные схемы организации мгновенной парковки возле школ и детских садов. Дети постарше выходят из автомобиля и сами доходят до школы — это классический пример kiss & ride. Младшеклассников зачастую провожают до самых дверей школы. В этом случае родители должны припарковаться, то есть о мгновенной остановке речи уже не идёт.











За комментарием к инициативам Юрия Важника и его коллег по БАЭС Realt.byобратился в ГАИ. Управление ГАИ УВД Брестского облисполкома приняло электронное обращение, но ответа пока не дало. Комментарий Отдела дорожной инспекции УГАИ ГУВД Мингорисполкома также получить не удалось.