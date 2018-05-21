В этом году в Минске построят национальный стадион по пляжному футболу

На территории спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпийский» на Сурганова построят крытый национальный стадион по пляжному футболу. Об этом сообщает БЕЛТА .



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Председатель Федерации пляжного футбола Беларуси Алексей Сычев рассказал, что торжественная церемония закладки капсулы состоится на территории СОК «Олимпийский», где в июне 2019 года пройдут соревнования по пляжному футболу и стрельбе из лука во время II Европейских игр. На строительство стадиона вместимостью 1,5 тысячи человек предполагается направить около 400 тысяч евро.

Уже в августе 2018 года на новой площадке планируется провести первые официальные игры, которыми будут матчи этапа Евролиги. Эти соревнования станут тестовым турниром для оценки возможностей площадки к приему матчей II Европейских игр, сказал Сычев.

Реализация проекта будет способствовать дальнейшей популяризации пляжного футбола в Беларуси, а также созданию качественных условий для подготовки отечественных футболистов, в том числе национальной сборной.

Это особенно актуально в преддверии 2019 года, когда наших спортсменов ждет напряженная соревновательная программа. В будущем году предстоит выступить в Лиге Европы, на Европейских играх в Минске, провести отборочный турнир чемпионата мира, принять участие во Всемирных пляжных играх в Сан-Диего (США).

— Такого насыщенного года в истории сборной еще не было, так что строительство крытого манежа позволит круглогодично вести подготовку в Беларуси, что должно благоприятно сказаться на выступлениях команды, — добавил Сычев.