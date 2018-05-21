|
В этом году в Минске построят национальный стадион по пляжному футболу
21.05.2018 17:13 — Новости Экономики | Tut.by
На территории спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпийский» на Сурганова построят крытый национальный стадион по пляжному футболу. Об этом сообщает
Председатель Федерации пляжного футбола Беларуси Алексей Сычев рассказал, что торжественная церемония закладки капсулы состоится на территории СОК «Олимпийский», где в июне 2019 года пройдут соревнования по пляжному футболу и стрельбе из лука во время II Европейских игр. На строительство стадиона вместимостью 1,5 тысячи человек предполагается направить около 400 тысяч евро.
Уже в августе 2018 года на новой площадке планируется провести первые официальные игры, которыми будут матчи этапа Евролиги. Эти соревнования станут тестовым турниром для оценки возможностей площадки к приему матчей II Европейских игр, сказал Сычев.
Реализация проекта будет способствовать дальнейшей популяризации пляжного футбола в Беларуси, а также созданию качественных условий для подготовки отечественных футболистов, в том числе национальной сборной.
Это особенно актуально в преддверии 2019 года, когда наших спортсменов ждет напряженная соревновательная программа. В будущем году предстоит выступить в Лиге Европы, на Европейских играх в Минске, провести отборочный турнир чемпионата мира, принять участие во Всемирных пляжных играх в Сан-Диего (США).
— Такого насыщенного года в истории сборной еще не было, так что строительство крытого манежа позволит круглогодично вести подготовку в Беларуси, что должно благоприятно сказаться на выступлениях команды, — добавил Сычев.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На строительство стадиона вместимостью 1,5 тысячи человек предполагается направить около 400 тысяч евро.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)