ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гостайна, БелАЭС и взятки. В Гродно начался суд над замгендиректора "Гродноэнерго"

21.05.2018 17:30 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Гродно начался судебный процесс над замдиректора «Гродноэнерго» Станиславом Сковородцевым. Его обвиняют в получении взяток за предоставление необходимой информации одному из участников аукционов, которое проводило РУП «Гродноэнерго». Кроме этого, заместитель гендиректора сделал светокопию документа, содержащего сведения, относящиеся к государственным секретам и составляющие служебную тайну, и показал ее постороннему человеку. Правда, Станислав Сковородцев, хоть и признает свою вину, говорит, что все было не совсем так, как предполагает сторона обвинения.


Заместитель генерального директора по капитальному строительству «Гродноэнерго» находится под стражей с сентября 2017 года. Все это время по делу шло следствие, оно установило, что Станислав Сковородцев получал взятки систематически — с 2014 года. Следователи доказали несколько эпизодов незаконного получения денег. Общая сумма — почти 14 тысяч рублей. Последний эпизод уже проходил под контролем правоохранительных органов. Станислав Сковородцев получил на встрече от директора ООО «БелТехпромэнерго» Юлии Пашковской три тысячи долларов. Он открыл свой портфель, а женщина положила туда конверт с деньгами. Обвиняемый утверждает, что сначала брать деньги вообще не хотел, но его собеседница настаивала. После этого эпизода мужчину задержали.

Обвинитель придерживается версии, что должностное лицо, имея доступ к документам предприятия и к информации по проводимым тендерам, могло создавать благоприятные условия для ООО «БелТехпромэнерго», которое и должно было выигрывать аукционы, проводимые РУП «Гродноэнерго».

Однако, по словам Станислава Сковородцева, он не имел никакого отношения к закупкам, а тендер не всегда выигрывало именно ООО «БелТехпромэнерго», которое является дилером российского завода электротехнического оборудования ОАО «ЗЭТО».

О том, как все происходило, Станислав Сковородцев рассказывает долго и обстоятельно. Что познакомился с будущим директором ООО «БелТехпромэнерго» и представителем ОАО «ЗЭТО» в 2001 году, и с тех пор они приятельствовали. Станислав Сковородцев даже пробовался на одну из руководящих должностей на российском заводе, но потом все же передумал. Тем не менее, связи остались, и он время от времени консультировал представителей завода и ООО «БелТехпромэнерго» по поводу технических характеристик того или иного оборудования, нужного для белорусской энергетики.

 — Понимаете, порой производителю сложно понять, что нужно эксплуатирующей компании, и как сделать необходимое оборудование более удобным в пользовании. Например, вот здесь требуется круглая крышка, а не плоская — и наоборот. Или провода лучше провести через это отверстие, а здесь что-то поменять, — углубляясь в подробности, рассказывает подсудимый.


Сначала такие технические консультации носили безвозмездный характер и выглядели так: представитель ООО «БелТехпромэнерго» Юлия Пашковская передавала Станиславу технические характеристики и схемы оборудования, которое выпускается на заводе, а он, изучив документы, говорил, что и где надо бы подправить. В какой-то момент Юлия передала ему около тысячи долларов. Они лежали в конверте среди документов. Это было в 2014 году. Деньги Станислав решил оставить себе. Время от времени эпизоды с передачей денег повторялись. И все бы ничего, но «БелТехпромэнерго» участвовало в тендерах по закупке оборудования, которое проводило РУП «Гродноэнерго» — и такие «консультации» заинтересовали правоохранительные органы.

Однако Станислав Сковородцев объясняет, что к закупкам и тендерам не имел никакого отношения — и, мол, если бы даже хотел, то не мог бы повлиять на их результаты.
Сковородцев на предприятии отвечал за капитальное строительство и реконструкцию, а также ведал отдельными вопросами, касающимися Островецкой АЭС. В частности — электрической подстанцией «ПС «Островец-Восточная». Здесь тендер выиграла китайская компания, но РУП «Гродноэнерго» осуществляло часть работ. Например, предприятием туда закупались шинные опоры.

По словам обвиняемого, архитектурный проект любого объекта, связанного с энергетикой, разрабатывают в отдельном институте, там же к нему добавляют технические характеристики нужного оборудования. Только после того, как проект разработан, он отдается специалистам РУП «Гродноэнерго», которые на его основе разрабатывают строительный проект, а закупка нужного оборудования идет отдельной строкой. Ею занимаются другие специалисты, не те, которые подчинялись Станиславу Сковородцеву. Все объекты внесены в инвестиционную программу, которую утверждают в «Белэнерго», а затем и в Министерстве энергетики.

 — Все списки необходимого оборудования и информация о закупках находятся в открытом доступе. Исходя из этого, я просто консультировал своих коллег по некоторым техническим вопросам. Это не происходило перед началом тендеров, а выглядело просто как разъяснение. Эта информация была доступна и другим участникам тендеров, — говорит Сковородцев. — За подобными консультациями представители фирмы обращались официально в наше предприятие, но не получив ответа, уже просили помочь непосредственно меня и деньги платили, считая, видимо, что всякий труд оплачивается. При этом сумму и время, когда мне передавали деньги, они выбирали сами. Я ничего ни у кого не просил. Хотя понимаю, что, наверное, поступал не совсем правильно.

Что касается второго эпизода, по которому обвиняется Сковородцев, то речь идет о документе, который имел гриф «секретно». В нем содержится информация о строительстве БелАЭС.

 — Копию я сделал для того, чтобы мне было легче работать. Я имею доступ к данным документам. Зачем я показал бумагу постороннему лицу, я не знаю и объяснить не могу.

По делу проходят 27 свидетелей, которые будут допрашиваться в течении нескольких дней. Заседания, где будут озвучены сведения, составляющие государственную тайну, будут проходить в закрытом режиме.

Дело рассматривает областной суд в здании суда Гродненского района.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 157
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Станислав Сковородцев, хоть и признает свою вину, говорит, что все было не совсем так, как предполагает сторона обвинения.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Кобяков дал интервью агентству "Синьхуа"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика