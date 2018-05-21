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Новый подход? Мингорисполком объявил открытый конкурс на должность замглавы Октябрьского района

21.05.2018 18:45 — Новости Экономики | Tut.by  
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Мингорисполком 21 мая объявил открытый конкурс на должность заместителя главы Октябрьского района, курирующего ЖКХ. Какие требования предъявляют к кандидату, новая ли это практика для власти и как в общих чертах происходит отбор — в материале.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

К кандидату предъявляют следующие требования:

— право на поступление на государственную службу в соответствии с законодательством о государственной службе;

— высшее техническое образование;

— желательно наличие специальной подготовки по государственному управлению в специализированных институтах либо академии управления;

— знание законодательства в области жилищно-коммунального хозяйства;

— практический опыт и стаж руководящей работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства не менее 5 лет;

— работоспособность, высокие организаторские и управленческие способности, ответственность, стрессоустойчивость, коммуникабельность, умение работать в команде.

Помимо стандартных документов соискатель на должность должен предоставить декларацию о доходах и имуществе, а также две рекомендации.

Срок подачи документов — до 1 июня. Их нужно отправить на mgik.kadri@minsk.gov.by

Новая ли это практика?

Как оказалось, открытые вакансии даже на высокие должности в городской вертикали — не новая практика. Собеседник TUT.BY в госорганах рассказывает, что это связано с принципом открытой экономики. И даже если информацию о вакансии не публикуют на сайте мэрии, то она в любом случае передается в открытый доступ на биржу труда.

После того как срок подачи заявок завершится, отвечающих условиям кандидатов пригласят на собеседование. В нашем случае его сначала будет проводить, скорее всего, глава района.

Всех соискателей на такие должности можно разделить на две категории: с опытом госслужбы и без опыта. Вторым будет сложнее.

Так, если кандидат не имеет опыта госслужбы, то даже после успешного прохождения собеседования ему придется сдать соответствующий экзамен. Если не сдаст — на работу не примут. Обычно такие экзамены проходят примерно раз в месяц.

Но и сразу после успешной сдачи экзамена новый замглавы района не будет с ходу получать больших денег. Нужно поработать какое-то время, чтобы появились надбавки за классность и выслугу лет.

— Как правило, нормальная зарплата становится после шести-восьми месяцев работы. Ведь если он придет без выслуги и класса — будет голый оклад, — рассказал собеседник портала в городской вертикали.

 
 
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Какие требования предъявляют к кандидату и новая ли это практика для власти - в материале.
 
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