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"В Венесуэле вновь победила демократия". Лукашенко поздравил Мадуро с избранием на пост президента
21.05.2018 20:34 — Новости Экономики | Tut.by
Александр Лукашенко поздравил Николаса Мадуро c переизбранием на пост президента. Об этом сообщила пресс-служба главы белорусского государства.
«Прошедшая электоральная кампания в очередной раз продемонстрировала, что в Венесуэле вновь победила настоящая демократия и народная справедливость. Итоги выборов свидетельствуют о широкой поддержке обществом идей Боливарианской Революции и строительства социализма XXI века, которые Вы, уважаемый Николас, мужественно обороняете в сложных внешнеполитических условиях и при экономическом противодействии многочисленных агрессивных сил», — говорится в поздравлении.
Лукашенко подчеркнул, что Беларусь серьезно настроена на дальнейшее развитие конструктивного белорусско-венесуэльского диалога и взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах. «Уверен, реализация согласованных совместных планов позволит в ближайшей перспективе значительно укрепить межгосударственное стратегическое партнерство», — отметил глава Беларуси.
Он заверил, что в лице Беларуси Венесуэла имеет надежного соратника и союзника на двустороннем и многостороннем уровнях.
Александр Лукашенко также пожелал Николасу Мадуро здоровья и плодотворной работы на благо братского народа Венесуэлы.
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"Итоги выборов свидетельствуют о широкой поддержке обществом идей Боливарианской Революции и строительства социализма XXI века, которые Вы, уважаемый Николас,...
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