"В Венесуэле вновь победила демократия". Лукашенко поздравил Мадуро с избранием на пост президента

Александр Лукашенко поздравил Николаса Мадуро c переизбранием на пост президента. Об этом сообщила пресс-служба главы белорусского государства.



Николас Мадуро посетил с официальным визитом Минск 5 октября 2017 года. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Прошедшая электоральная кампания в очередной раз продемонстрировала, что в Венесуэле вновь победила настоящая демократия и народная справедливость. Итоги выборов свидетельствуют о широкой поддержке обществом идей Боливарианской Революции и строительства социализма XXI века, которые Вы, уважаемый Николас, мужественно обороняете в сложных внешнеполитических условиях и при экономическом противодействии многочисленных агрессивных сил», — говорится в поздравлении.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь серьезно настроена на дальнейшее развитие конструктивного белорусско-венесуэльского диалога и взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах. «Уверен, реализация согласованных совместных планов позволит в ближайшей перспективе значительно укрепить межгосударственное стратегическое партнерство», — отметил глава Беларуси.

Он заверил, что в лице Беларуси Венесуэла имеет надежного соратника и союзника на двустороннем и многостороннем уровнях.

Александр Лукашенко также пожелал Николасу Мадуро здоровья и плодотворной работы на благо братского народа Венесуэлы.

Выборы главы государства прошли в Венесуэле 20 мая. По данным Национального избирательного совета, победу в них одержал Мадуро. Инаугурация избранного президента состоится в январе 2019 года, он будет возглавлять страну в последующие шесть лет.

Как пообещал Мадуро согражданам, в случе победы на выборах он приведет страну к экономическому процветанию.