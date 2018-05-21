ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"В Венесуэле вновь победила демократия". Лукашенко поздравил Мадуро с избранием на пост президента

21.05.2018 20:34 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Александр Лукашенко поздравил Николаса Мадуро c переизбранием на пост президента. Об этом сообщила пресс-служба главы белорусского государства.


Николас Мадуро посетил с официальным визитом Минск 5 октября 2017 года. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Прошедшая электоральная кампания в очередной раз продемонстрировала, что в Венесуэле вновь победила настоящая демократия и народная справедливость. Итоги выборов свидетельствуют о широкой поддержке обществом идей Боливарианской Революции и строительства социализма XXI века, которые Вы, уважаемый Николас, мужественно обороняете в сложных внешнеполитических условиях и при экономическом противодействии многочисленных агрессивных сил», — говорится в поздравлении.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь серьезно настроена на дальнейшее развитие конструктивного белорусско-венесуэльского диалога и взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах. «Уверен, реализация согласованных совместных планов позволит в ближайшей перспективе значительно укрепить межгосударственное стратегическое партнерство», — отметил глава Беларуси.

Он заверил, что в лице Беларуси Венесуэла имеет надежного соратника и союзника на двустороннем и многостороннем уровнях.

Александр Лукашенко также пожелал Николасу Мадуро здоровья и плодотворной работы на благо братского народа Венесуэлы.

Выборы главы государства прошли в Венесуэле 20 мая. По данным Национального избирательного совета, победу в них одержал Мадуро. Инаугурация избранного президента состоится в январе 2019 года, он будет возглавлять страну в последующие шесть лет.

Как пообещал Мадуро согражданам, в случе победы на выборах он приведет страну к экономическому процветанию.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 136
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Итоги выборов свидетельствуют о широкой поддержке обществом идей Боливарианской Революции и строительства социализма XXI века, которые Вы, уважаемый Николас,...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Новый подход? Мингорисполком объявил открытый конкурс на должность замглавы Октябрьского района
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика