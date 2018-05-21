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В январе—апреле 2018 года объем пассажирских перевозок в Минске вырос на 1,3%, грузоперевозок — на 6,5%
21.05.2018 21:52 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 21 мая. В январе—апреле 2018 года организациями и индивидуальными предпринимателями Минска перевезено 25,6 млн тонн грузов, что на 6,5% больше, чем в первые четыре месяца 2017 года. Грузооборот составил 1 млрд тонно-километров и по сравнению с соответствующим периодом 2017 года увеличился на 2,8%, сообщило главное статистическое управление столицы.
Перевозки грузов воздушным транспортом снизились на 1,8% (15 тыс. тонн), автомобильным — выросли на 17,3% (7 млн 626,1 тыс.).
Услугами пассажирского транспорта в январе—апреле 2018 года воспользовалось 258,2 млн человек (на 1,3% больше). Пассажирооборот составил 2 млрд 890,6 млн пассажиро-километров (на 5,6% больше).
Автобусами перевезено 99 млн 579,9 тыс. человек (на 6% больше), наземным электротранспортом и метрополитеном — 157 млн 781 тыс. (на 1,5% меньше). Услугами авиатранспорта воспользовалось 794,5 тыс. пассажиров (на 11,6% больше).
Марина Носова, БелаПАН.
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В январе—апреле 2018 года объем пассажирских перевозок в Минске вырос на 1,3%, грузоперевозок — на 6,5%
Минск, 21 мая. В январе—апреле 2018 года организациями и индивидуальными предпринимателями Минска перевезено 25,6 млн тонн грузов, что на 6,5% больше, чем в первые...
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