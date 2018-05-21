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Кобяков дал интервью Синьхуа

21.05.2018 21:21 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 21 мая. Премьер-министр Андрей Кобяков дал интервью китайскому информационному агентству Синьхуа, сообщила 21 мая пресс-служба правительства.

Кобяков ответил на вопросы об участии Беларуси в строительстве экономического пояса Шелкового пути, торгово-экономическом взаимодействии двух стран, перспективах индустриального парка "Великий камень" и других совместных проектов, взаимной отмене виз, гуманитарном сотрудничестве и др.

Интервью состоялось перед официальным визитом в Беларусь заместителя председателя КНР Ван Цишаня, который запланирован в конце мая. Визит пройдет накануне заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества в Китае. Александр Лукашенко примет участие в этом заседании, планируется его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Мы рассматриваем визит Ван Цишаня в Беларусь прежде всего в ключе нашей подготовки к встрече лидеров двух стран. Мы намерены обменяться мнениями по актуальным вопросам мировой повестки дня, обсудить совместные усилия, направленные на развитие нашего совместного проекта — индустриального парка "Великий камень", пути расширения белорусско-китайского сотрудничества в области машиностроения, сотрудничество в гуманитарной сфере, реализацию ряда совместных инвестиционных проектов", — отметил Кобяков.

Ван Цишань примет участие в 22-м Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет 24—26 мая, после чего направится в Беларусь. Визит зампредседателя КНР завершится 29 мая.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 21 мая. Премьер-министр Андрей Кобяков дал интервью китайскому информационному агентству Синьхуа, сообщила 21 мая пресс-служба правительства. Кобяков...
 
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