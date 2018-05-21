В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минск готовится к масштабному международному форуму "Минский диалог" "Миру - Минск". Популярный несколько лет назад в зарубежных таблоидах заголовок снова актуален. Белорусская столица готовится к масштабному международному форуму...

В 75 году 35 стран приняли Акт о безопасности и сотрудничестве в Европе. История запомнила его как Хельсинкские соглашения. ОБСЕ следила за выполнением. С тех пор полотно мировой политики перекраивалось неоднократно, не всегда удачно. Беларусь говорила об этом не раз, но многие страны только сейчас начали понимать - бесконечные маковые поля под сенью павших бомб и снарядов - не литературный образ, а вполне реальная угроза.